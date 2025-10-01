Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры северного сияния в небе над Петербургом - РИА Новости, 01.10.2025
15:08 01.10.2025
Появились кадры северного сияния в небе над Петербургом
Появились кадры северного сияния в небе над Петербургом
Многофункциональный комплекс "Лахта Центр" показал северное сияние в небе над Санкт-Петербургом. РИА Новости, 01.10.2025
Северное сияние в небе над Петербургом
Небоскреб "Лахта Центр" показал, как выглядит с высоты северное сияние в небе над Петербургом. Самые яркие эпизоды сияния наблюдались 29 сентября с 22 часов и 30 сентября с 23 часов. Снято видео камерами самого "Лахта Центра".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Многофункциональный комплекс "Лахта Центр" показал северное сияние в небе над Санкт-Петербургом.
"Вторую ночь над Петербургом наблюдается северное сияние. Показываем, как это было с высоты "Лахта Центра". Свечение хорошо просматривается над Лахтинским Разливом и куда менее заметно над городом из-за яркого освещения. Первые насыщенные сполохи стали видны примерно с половины девятого вечера. Самые яркие эпизоды сияния наблюдались 29 сентября с 22 часов и 30 сентября с 23 часов", - сообщается в Telegram-канале комплекса.
Отмечается, что северное сияние снято камерами "Лахта Центра".
"Лахта Центр" - многофункциональный комплекс в Петербурге со штаб-квартирой группы "Газпром" и общественными пространствами, занимающими около трети площадей. Архитектурной доминантой комплекса является небоскреб высотой 462 метра.
