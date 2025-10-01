https://ria.ru/20251001/siyanie-2045643498.html
Появились кадры северного сияния в небе над Петербургом
Появились кадры северного сияния в небе над Петербургом - РИА Новости, 01.10.2025
Появились кадры северного сияния в небе над Петербургом
Многофункциональный комплекс "Лахта Центр" показал северное сияние в небе над Санкт-Петербургом. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T15:08:00+03:00
2025-10-01T15:08:00+03:00
2025-10-01T15:08:00+03:00
санкт-петербург
лахта центр
газпром
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045637898_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c22def90890f93694211ac868eda5444.jpg
https://ria.ru/20250902/rossija-2039217351.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045637898_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dcd1c8810308a48cf3e1336b700a62aa.jpg
Северное сияние в небе над Петербургом
Небоскреб "Лахта Центр" показал, как выглядит с высоты северное сияние в небе над Петербургом. Самые яркие эпизоды сияния наблюдались 29 сентября с 22 часов и 30 сентября с 23 часов. Снято видео камерами самого "Лахта Центра".
2025-10-01T15:08
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, лахта центр, газпром, происшествия
Санкт-Петербург, Лахта Центр, Газпром, Происшествия
Появились кадры северного сияния в небе над Петербургом
Комплекс "Лахта Центр" показал северное сияние в небе над Петербургом