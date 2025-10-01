Рейтинг@Mail.ru
Посольства США массово приостановили обновления страниц в соцсетях - РИА Новости, 01.10.2025
13:24 01.10.2025
Посольства США массово приостановили обновления страниц в соцсетях
Посольства США массово приостановили обновления страниц в соцсетях - РИА Новости, 01.10.2025
Посольства США массово приостановили обновления страниц в соцсетях
Посольства США в различных странах массово объявили о приостановке регулярного обновления своих страниц в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) из-за... РИА Новости, 01.10.2025
в мире
сша
дональд трамп
сша
2025
Новости
РИА Новости
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Посольства США массово приостановили обновления страниц в соцсетях

Посольства США приостановили обновления страниц в соцсетях из-за шатдауна

Флаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Посольства США в различных странах массово объявили о приостановке регулярного обновления своих страниц в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) из-за остановки финансирования американского правительства.
Ранее федеральное правительство США частично остановило работу с 1 октября, так как конгресс не смог принять закон о финансировании.
Тед Круз - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Американский сенатор предположил, сколько может продлиться шатдаун в стране
09:42
Идентичное объявление о том, что страницы американских посольств не будут регулярно обновляться, появились в соцсетях дипмиссий США в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке.
"В связи с приостановкой финансирования эта страница Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) не будет регулярно обновляться до полного возобновления работы, за исключением экстренной информации о безопасности", – говорится в объявлениях дипмиссий.
При этом в посольствах заявляют, что плановые услуги по выдаче паспортов и виз будут продолжаться "по мере возможностей" в условиях приостановки финансирования.
В Европе с таким объявлением выступили посольства США в Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Литве, Люксембурге, на Мальте, в Молдавии, Польше, Румынии, Северной Македонии, Словакии, Финляндии, Франции, Черногории, Чехии, Швеции, Эстонии
На Ближнем Востоке и в Африке уведомление можно прочитать в аккаунтах посольств США в Омане, Катаре, Саудовской Аравии, Ираке, Бахрейне, ОАЭ, Ливане, Уганде, Зимбабве, Бурунди, ЮАР. В Азии – в Индии, Лаосе, Вьетнаме, на Филиппинах, в Австралии, в Японии. В Латинской Америке – на Кубе и в Сальвадоре.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
* запрещена в РФ как экстремистская
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
10:25
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
