Посольства США массово приостановили обновления страниц в соцсетях

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Посольства США в различных странах массово объявили о приостановке регулярного обновления своих страниц в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) из-за остановки финансирования американского правительства.

Ранее федеральное правительство США частично остановило работу с 1 октября, так как конгресс не смог принять закон о финансировании.

"В связи с приостановкой финансирования эта страница Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) не будет регулярно обновляться до полного возобновления работы, за исключением экстренной информации о безопасности", – говорится в объявлениях дипмиссий.

При этом в посольствах заявляют, что плановые услуги по выдаче паспортов и виз будут продолжаться "по мере возможностей" в условиях приостановки финансирования.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.