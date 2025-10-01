Рейтинг@Mail.ru
В Минтрансе России рассказали о внедрении биометрии в авиаперевозках
17:45 01.10.2025
В Минтрансе России рассказали о внедрении биометрии в авиаперевозках
В Минтрансе России рассказали о внедрении биометрии в авиаперевозках
Пассажиры самолетов в России в перспективе смогут использовать биометрию как альтернативу паспорту при регистрации на авиарейс или посадке, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 01.10.2025
россия, андрей никитин (политик), максут шадаев, аэрофлот, общество
Россия, Андрей Никитин (политик), Максут Шадаев, Аэрофлот, Общество
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пассажиры самолетов в России в перспективе смогут использовать биометрию как альтернативу паспорту при регистрации на авиарейс или посадке, сообщил Минтранс РФ.
Соглашение о внедрении биометрии в авиаперевозках на полях форума "Цифровая транспортация" подписали министр транспорта Андрей Никитин, глава Минцифры Максут Шадаев, гендиректор "Центра биометрических технологий" Владислав Поволоцкий и гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"Технология позволит улучшить качество и скорость обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. В перспективе биометрию можно будет использовать в качестве альтернативы предъявлению паспорта при регистрации на рейс и посадке в самолет", - сообщили в Минтрансе.
Там добавили, что каждый пассажир сможет самостоятельно выбрать, как именно пользоваться транспортными услугами – по биометрии или с использованием документов.
"Сегодня такие решения уже работают в метро крупнейших городов, завтра они появятся на железной дороге и в авиации. Мы создаем цифровую экосистему, которая делает поездки проще и надежнее для миллионов пассажиров, — приводит ведомство слова Никитина.
В Минтрансе рассказали об испытаниях системы посадки по биометрии в поездах
30 сентября, 03:40
В Минтрансе рассказали об испытаниях системы посадки по биометрии в поездах
