В Минтрансе России рассказали о внедрении биометрии в авиаперевозках
В Минтрансе России рассказали о внедрении биометрии в авиаперевозках - РИА Новости, 01.10.2025
В Минтрансе России рассказали о внедрении биометрии в авиаперевозках
Пассажиры самолетов в России в перспективе смогут использовать биометрию как альтернативу паспорту при регистрации на авиарейс или посадке, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T17:45:00+03:00
2025-10-01T17:45:00+03:00
2025-10-01T17:45:00+03:00
россия
андрей никитин (политик)
максут шадаев
аэрофлот
общество
россия
россия, андрей никитин (политик), максут шадаев, аэрофлот, общество
Россия, Андрей Никитин (политик), Максут Шадаев, Аэрофлот, Общество
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пассажиры самолетов в России в перспективе смогут использовать биометрию как альтернативу паспорту при регистрации на авиарейс или посадке, сообщил Минтранс РФ.
Соглашение о внедрении биометрии в авиаперевозках на полях форума "Цифровая транспортация" подписали министр транспорта Андрей Никитин
, глава Минцифры Максут Шадаев
, гендиректор "Центра биометрических технологий" Владислав Поволоцкий и гендиректор "Аэрофлота
" Сергей Александровский.
"Технология позволит улучшить качество и скорость обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. В перспективе биометрию можно будет использовать в качестве альтернативы предъявлению паспорта при регистрации на рейс и посадке в самолет", - сообщили в Минтрансе.
Там добавили, что каждый пассажир сможет самостоятельно выбрать, как именно пользоваться транспортными услугами – по биометрии или с использованием документов.
"Сегодня такие решения уже работают в метро крупнейших городов, завтра они появятся на железной дороге и в авиации. Мы создаем цифровую экосистему, которая делает поездки проще и надежнее для миллионов пассажиров, — приводит ведомство слова Никитина.