В Минтрансе России рассказали о внедрении биометрии в авиаперевозках

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пассажиры самолетов в России в перспективе смогут использовать биометрию как альтернативу паспорту при регистрации на авиарейс или посадке, сообщил Минтранс РФ.

"Технология позволит улучшить качество и скорость обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. В перспективе биометрию можно будет использовать в качестве альтернативы предъявлению паспорта при регистрации на рейс и посадке в самолет", - сообщили в Минтрансе.

Там добавили, что каждый пассажир сможет самостоятельно выбрать, как именно пользоваться транспортными услугами – по биометрии или с использованием документов.