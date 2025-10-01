Песков рассказал об особенностях выступлений Путина на "Валдае"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на "Валдае" выступает с концептуальными речами, суть которых не подвержена сиюминутной конъюнктуре, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вместе с тем всегда на "Валдае" президент выступает с концептуальными речами, суть которых не подвержена изменениям из-за сиюминутной конъюнктуры", - сообщил Пеков, отвечая на вопрос журналистов.
ХХII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступят эксперты, в частности из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.
Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.
