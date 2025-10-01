Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал об особенностях выступлений Путина на "Валдае"
13:04 01.10.2025 (обновлено: 14:59 01.10.2025)
Песков рассказал об особенностях выступлений Путина на "Валдае"
Песков рассказал об особенностях выступлений Путина на "Валдае"
Президент России Владимир Путин на "Валдае" выступает с концептуальными речами, суть которых не подвержена сиюминутной конъюнктуре, заявил пресс-секретарь главы
россия, сочи, великобритания, владимир путин, дмитрий песков, международный дискуссионный клуб "валдай", политика, выступление путина на "валдае" — 2025
Россия, Сочи, Великобритания, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Политика, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Песков рассказал об особенностях выступлений Путина на "Валдае"

Песков: Путин на "Валдае" всегда выступает с концептуальными речами

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на "Валдае" выступает с концептуальными речами, суть которых не подвержена сиюминутной конъюнктуре, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Вместе с тем всегда на "Валдае" президент выступает с концептуальными речами, суть которых не подвержена изменениям из-за сиюминутной конъюнктуры", - сообщил Пеков, отвечая на вопрос журналистов.
ХХII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступят эксперты, в частности из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.
Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.
Россия Сочи Великобритания Владимир Путин Дмитрий Песков Международный дискуссионный клуб "Валдай" Политика Выступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
