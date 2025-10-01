https://ria.ru/20251001/punkt-2045594871.html
ВС России освободили Вербовое в Днепропетровской области
ВС России освободили Вербовое в Днепропетровской области - РИА Новости, 01.10.2025
ВС России освободили Вербовое в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области
2025-10-01T12:12:00+03:00
2025-10-01T12:12:00+03:00
2025-10-01T12:27:00+03:00
днепропетровская область
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
россия
ВС России освободили Вербовое в Днепропетровской области
Минобороны: ВС РФ освободили Вербовое в Днепропетровской области