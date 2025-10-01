https://ria.ru/20251001/peskov-2045603585.html
Песков анонсировал выступление Путина на "Валдае" 2 октября
Песков анонсировал выступление Путина на "Валдае" 2 октября - РИА Новости, 01.10.2025
Песков анонсировал выступление Путина на "Валдае" 2 октября
Речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии конференции "Валдай" будет обстоятельной, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
2025-10-01
2025-10-01T12:53:00+03:00
2025-10-01T14:56:00+03:00
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии конференции "Валдай" будет обстоятельной, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Без преувеличения во всем мире это выступление ждут с нетерпением. И как правило, это выступление получается очень содержательным и долго обсуждается и анализируется", — сказал он.
Путин выступит на "Валдае" в четверг во второй половине дня.
Песков также отметил, что речи российского президента всегда концептуальны и не подвержены сиюминутной конъюнктуре.
ХХII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит в Сочи
с 29 сентября по 2 октября. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступят эксперты, в частности из Великобритании
, Индии, Германии
, Китая, Малайзии, Пакистана
и ЮАР
.
Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.