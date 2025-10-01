Рейтинг@Mail.ru
Песков анонсировал выступление Путина на "Валдае" 2 октября
12:53 01.10.2025 (обновлено: 14:56 01.10.2025)
Песков анонсировал выступление Путина на "Валдае" 2 октября
Песков анонсировал выступление Путина на "Валдае" 2 октября - РИА Новости, 01.10.2025
Песков анонсировал выступление Путина на "Валдае" 2 октября
Речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии конференции "Валдай" будет обстоятельной, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2025
Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии конференции "Валдай" будет обстоятельной, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Без преувеличения во всем мире это выступление ждут с нетерпением. И как правило, это выступление получается очень содержательным и долго обсуждается и анализируется", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Россия выступает за многополярный миропорядок, заявил Путин
20 июня, 18:01

Путин выступит на "Валдае" в четверг во второй половине дня.

Песков также отметил, что речи российского президента всегда концептуальны и не подвержены сиюминутной конъюнктуре.
ХХII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступят эксперты, в частности из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.
Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Блоковый подход мешает развитию международной системы, заявил Путин
7 ноября 2024, 21:06
 
