Орбан заявил, что его ждет "бой в клетке" на саммите ЕС

БУДАПЕШТ, 1 окт — РИА Новости. На неформальном саммите Евросоюза в Дании Венгрию ожидает "бой в клетке" из-за позиции по Украине, заявил премьер страны Виктор Орбан.

"Сегодня отправляюсь в Копенгаген. Надо оставаться в здравом уме. Нас ждет опасный саммит ЕС . Это будет бой в клетке", — написал он в соцсети Facebook*.

На мероприятии планируют обсудить усиление санкций против России и возможный ответ на "нарушения воздушного пространства союза". Москва неоднократно опровергала подобные обвинения.

Политик напомнил высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьеров Польши и Швеции Дональда Туска и Ульфа Кристерссона о том, что Евросоюз якобы находится в состоянии войны и на Венгрию нужно усилить давление в вопросе поддержки Киева и его членства в объединении.

"Венгерская реальность такова, что по соседству ведется не наша война. В вопросе членства Украины в ЕС нет европейского единства, и без нас это невозможно. Венгры не будут отправлять деньги на Украину. Пока в Венгрии есть национальное правительство, точно нет!" — отметил Орбан

Позиция Венгрии по Украине

Орбан перед началом саммита ЕС в июне говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции соседней страны, которое имело бы юридическую силу, потому что Будапешт не поддерживает ее, а этот вопрос необходимо решать единогласно.

Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более двух миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.

Орбан отмечал, что вступление Украины в объединение разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, без согласия Будапешта страна никогда не станет членом Евросоюза.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что не верит в способность Киева выполнить критерии для вступления в ЕС.