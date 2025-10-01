Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что его ждет "бой в клетке" на саммите ЕС - РИА Новости, 01.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 01.10.2025 (обновлено: 11:32 01.10.2025)
Орбан заявил, что его ждет "бой в клетке" на саммите ЕС
Орбан заявил, что его ждет "бой в клетке" на саммите ЕС - РИА Новости, 01.10.2025
Орбан заявил, что его ждет "бой в клетке" на саммите ЕС
На неформальном саммите Евросоюза в Дании Венгрию ожидает "бой в клетке" из-за позиции по Украине, заявил премьер страны Виктор Орбан. РИА Новости, 01.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
дональд туск
евросоюз
Орбан заявил, что его ждет "бой в клетке" на саммите ЕС

Орбан: на саммите ЕС в Копенгагене будет бой в клетке из-за Украины

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 1 окт — РИА Новости. На неформальном саммите Евросоюза в Дании Венгрию ожидает "бой в клетке" из-за позиции по Украине, заявил премьер страны Виктор Орбан.
"Сегодня отправляюсь в Копенгаген. Надо оставаться в здравом уме. Нас ждет опасный саммит ЕС. Это будет бой в клетке", — написал он в соцсети Facebook*.
На мероприятии планируют обсудить усиление санкций против России и возможный ответ на "нарушения воздушного пространства союза". Москва неоднократно опровергала подобные обвинения.

Политик напомнил высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьеров Польши и Швеции Дональда Туска и Ульфа Кристерссона о том, что Евросоюз якобы находится в состоянии войны и на Венгрию нужно усилить давление в вопросе поддержки Киева и его членства в объединении.
"Венгерская реальность такова, что по соседству ведется не наша война. В вопросе членства Украины в ЕС нет европейского единства, и без нас это невозможно. Венгры не будут отправлять деньги на Украину. Пока в Венгрии есть национальное правительство, точно нет!" — отметил Орбан.
Позиция Венгрии по Украине

Орбан перед началом саммита ЕС в июне говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции соседней страны, которое имело бы юридическую силу, потому что Будапешт не поддерживает ее, а этот вопрос необходимо решать единогласно.
Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более двух миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Орбан отмечал, что вступление Украины в объединение разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, без согласия Будапешта страна никогда не станет членом Евросоюза.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что не верит в способность Киева выполнить критерии для вступления в ЕС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенДональд ТускЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
