Секретариат ОПЕК получил графики компенсаций от шести стран ОПЕК+

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Секретариат ОПЕК получил обновленные графики компенсаций от шести стран ОПЕК+, включая Россию, до июля 2026 года, они должны компенсировать к этому времени 4,68 миллиона баррелей в сутки перепроизводства нефти, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

"Секретариат ОПЕК получил обновленные планы компенсаций (перепроизводства нефти – ред.)", - отмечается в сообщении.

Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Согласно приложенной таблице, до июля 2026 года Ирак Россия должны компенсировать 4,68 миллиона баррелей в сутки перепроизводства нефти.

В начале сентября эти страны уже предоставляли обновленные планы по компенсациям ранее допущенного перепроизводства. Тогда планировалось, что Ирак должен недопроизвести за этот период 1,27 миллиона баррелей в сутки нефти. Теперь же этот объем снизился до 1,241 миллиона баррелей в сутки, то есть на 29 тысяч в сутки меньше. ОАЭ также снизили компенсируемый объем - на 7 тысяч баррелей в сутки - до 292 тысяч баррелей.

Оману теперь нужно недопроизвести на 2 тысячи меньше - суммарно 61 тысячу баррелей в сутки, но он будет это делать на месяц дольше, чем планировал ранее - до конца апреля, а не марта следующего года. России же осталось компенсировать до конца года 136 тысяч баррелей в сутки, а не 226 тысяч баррелей, как анонсировалось ранее.