Секретариат ОПЕК получил графики компенсаций от шести стран ОПЕК+
21:03 01.10.2025 (обновлено: 21:49 01.10.2025)
Секретариат ОПЕК получил графики компенсаций от шести стран ОПЕК+
Секретариат ОПЕК получил обновленные графики компенсаций от шести стран ОПЕК+, включая Россию, до июля 2026 года, они должны компенсировать к этому времени 4,68
2025
россия, ирак, кувейт, опек
Россия, Ирак, Кувейт, ОПЕК
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Секретариат ОПЕК получил обновленные графики компенсаций от шести стран ОПЕК+, включая Россию, до июля 2026 года, они должны компенсировать к этому времени 4,68 миллиона баррелей в сутки перепроизводства нефти, говорится в пресс-релизе ОПЕК.
"Секретариат ОПЕК получил обновленные планы компенсаций (перепроизводства нефти – ред.)", - отмечается в сообщении.
Флаг России во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Россия сможет увеличить нефтедобычу в октябре на 42 тысячи баррелей в сутки
Вчера, 21:46
Согласно приложенной таблице, до июля 2026 года Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия должны компенсировать 4,68 миллиона баррелей в сутки перепроизводства нефти.
В начале сентября эти страны уже предоставляли обновленные планы по компенсациям ранее допущенного перепроизводства. Тогда планировалось, что Ирак должен недопроизвести за этот период 1,27 миллиона баррелей в сутки нефти. Теперь же этот объем снизился до 1,241 миллиона баррелей в сутки, то есть на 29 тысяч в сутки меньше. ОАЭ также снизили компенсируемый объем - на 7 тысяч баррелей в сутки - до 292 тысяч баррелей.
Оману теперь нужно недопроизвести на 2 тысячи меньше - суммарно 61 тысячу баррелей в сутки, но он будет это делать на месяц дольше, чем планировал ранее - до конца апреля, а не марта следующего года. России же осталось компенсировать до конца года 136 тысяч баррелей в сутки, а не 226 тысяч баррелей, как анонсировалось ранее.
Казахстан от прошлого плана увеличил объем добычи для компенсации сразу на 287 тысяч баррелей в сутки - до 2,917 миллиона. Кувейт также увеличил объемы для компенсации - с 30 до 32 тысяч баррелей в сутки.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Новак оценил уровень исполнения сделки ОПЕК+
7 сентября, 16:31
 
