https://ria.ru/20251001/opek-2045727652.html
Секретариат ОПЕК получил графики компенсаций от шести стран ОПЕК+
Секретариат ОПЕК получил графики компенсаций от шести стран ОПЕК+ - РИА Новости, 01.10.2025
Секретариат ОПЕК получил графики компенсаций от шести стран ОПЕК+
Секретариат ОПЕК получил обновленные графики компенсаций от шести стран ОПЕК+, включая Россию, до июля 2026 года, они должны компенсировать к этому времени 4,68 РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T21:03:00+03:00
2025-10-01T21:03:00+03:00
2025-10-01T21:49:00+03:00
россия
ирак
кувейт
опек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150993/11/1509931165_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_10169ab6840b92e7a2b5bba56f3be2c9.jpg
https://ria.ru/20251001/neft-2045732338.html
https://ria.ru/20250907/novak-2040294183.html
россия
ирак
кувейт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150993/11/1509931165_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2ea9b781dd89a21918a357caba4b316f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ирак, кувейт, опек
Россия, Ирак, Кувейт, ОПЕК
Секретариат ОПЕК получил графики компенсаций от шести стран ОПЕК+
Секретариат ОПЕК получил обновленные графики компенсаций от шести стран ОПЕК+
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Секретариат ОПЕК получил обновленные графики компенсаций от шести стран ОПЕК+, включая Россию, до июля 2026 года, они должны компенсировать к этому времени 4,68 миллиона баррелей в сутки перепроизводства нефти, говорится в пресс-релизе ОПЕК.
"Секретариат ОПЕК
получил обновленные планы компенсаций (перепроизводства нефти – ред.)", - отмечается в сообщении.
Согласно приложенной таблице, до июля 2026 года Ирак
, Кувейт
, ОАЭ
, Казахстан
, Оман
и Россия
должны компенсировать 4,68 миллиона баррелей в сутки перепроизводства нефти.
В начале сентября эти страны уже предоставляли обновленные планы по компенсациям ранее допущенного перепроизводства. Тогда планировалось, что Ирак должен недопроизвести за этот период 1,27 миллиона баррелей в сутки нефти. Теперь же этот объем снизился до 1,241 миллиона баррелей в сутки, то есть на 29 тысяч в сутки меньше. ОАЭ также снизили компенсируемый объем - на 7 тысяч баррелей в сутки - до 292 тысяч баррелей.
Оману теперь нужно недопроизвести на 2 тысячи меньше - суммарно 61 тысячу баррелей в сутки, но он будет это делать на месяц дольше, чем планировал ранее - до конца апреля, а не марта следующего года. России же осталось компенсировать до конца года 136 тысяч баррелей в сутки, а не 226 тысяч баррелей, как анонсировалось ранее.
Казахстан от прошлого плана увеличил объем добычи для компенсации сразу на 287 тысяч баррелей в сутки - до 2,917 миллиона. Кувейт также увеличил объемы для компенсации - с 30 до 32 тысяч баррелей в сутки.