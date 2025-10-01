Россия сможет увеличить нефтедобычу в октябре на 42 тысячи баррелей в сутки

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Восьмерка ОПЕК+ сможет увеличить нефтедобычу в октябре на 166 тысяч баррелей в сутки с учетом обновленного плана компенсаций перепроизводства нефти, Россия - на 42 тысячи баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ОПЕК.

Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Секретариат ОПЕК опубликовал в среду обновленные графики ранее допущенного превышения разрешенных уровней добычи для участников ОПЕК+ с добровольными сокращениями. Согласно ним, суммарно Россия Оман должны в октябре компенсировать 203 тысячи баррелей в сутки. Еще два участника - Саудовская Аравия Алжир - не допустили сверхдобычи.

В начале сентября эти восемь стран объявили, что начнут выходить из действующих сверх квот ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Согласно плану, они могут увеличить добычу на 137 тысяч баррелей в сутки в октябре, до 33,017 миллиона баррелей в сутки.

Однако в нем не учитываются графики компенсаций. С их учётом добычу разрешено увеличить максимум до 32,814 миллиона баррелей в сутки с 32,648 миллиона баррелей в сентябре. Таким образом, относительно прошлого месяца их нефтепроизводство сможет максимум вырасти на 166 тысяч баррелей.