СМИ рассказали о цели операции НАТО "Восточный страж"
11:40 01.10.2025
СМИ рассказали о цели операции НАТО "Восточный страж"
Операция НАТО "Восточный страж" дает возможность главнокомандующему силами НАТО в Европе перемещать боевые группы между европейскими странами, сообщает портал... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T11:40:00+03:00
2025-10-01T11:40:00+03:00
в мире, россия, польша, эстония, марк рютте, дональд туск, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, миг-31
СМИ рассказали о цели операции НАТО "Восточный страж"

Defense One: "Восточный страж" позволяет НАТО перемещать боевые группы по Европе

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Операция НАТО "Восточный страж" дает возможность главнокомандующему силами НАТО в Европе перемещать боевые группы между европейскими странами, сообщает портал Defense One со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил 12 сентября, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), предполагающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. В заявлении на сайте альянса говорилось, что Испания, Италия, Великобритания и Швеция объявили о скором присоединении к данной инициативе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Россия еще не знает, что обречена: ЕС и НАТО убедились, что Украина победит
08:00
"Восточный страж" дает главнокомандующему объединёнными силами в Европе рычаги для противодействия угрозе... например, передислоцировать боевые группы из Латвии быстро в Эстонию и затем обратно для "сосредоточения наших возможностей в необходимой точке", - пишет портал.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.
Эстония позднее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Румынское министерство национальной обороны сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Бывший генсек НАТО рассказал, как призывал Зеленского к уступкам
Вчера, 10:31
 
