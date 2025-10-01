Аналитики сообщили о росте числа мошеннических звонков пожилым людям

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Число мошеннических звонков пожилым людям старше 60 лет с января по сентябрь 2025 года выросло в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года, достигнув 634 миллионов, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Защитник МТС".

"Мошеннические звонки в отношении пожилых людей требуют особого внимания. Одним из ключевых трендов становится переход от массовых звонков к продуманным продолжительным атакам на пенсионеров. ... С января по сентябрь 2025 года сервис "Защитник" от МТС заблокировал 633 миллиона 956 тысяч мошеннических звонков людям старше 60 лет, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее. На эту группу пользователей приходится порядка 20% от всех мошеннических звонков в России", - сообщили в компании.

Отмечается, что средняя продолжительность одного мошеннического звонка у пользователей пенсионного возраста составляет 18,6 минуты, что говорит о применении сложных социально-инженерных методов в адрес этой категории граждан. К примеру, средняя длительность разговора с мошенниками граждан от 18 до 60 лет составляет 40 секунд.

В компании объяснили, что мошенники целенаправленно инвестируют свое время в установление доверия и психологическое давление, разыгрывая многоходовые сценарии, основанные на различных ситуациях с родными и близкими, звонкам из государственных учреждений. Каждый 10-й пенсионер в месяц получает порядка 10 мошеннических звонков.

Тогда как самая массированная атака в 2025 год пришлась на пенсионера из Краснодара - в сентябре ему пытались позвонить 4 132 раза. Все вызовы были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы.