Аналитики сообщили о росте числа мошеннических звонков пожилым людям - РИА Новости, 01.10.2025
04:49 01.10.2025
Аналитики сообщили о росте числа мошеннических звонков пожилым людям
Аналитики сообщили о росте числа мошеннических звонков пожилым людям
общество, краснодар, москва, санкт-петербург, мтс
Общество, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, МТС
Аналитики сообщили о росте числа мошеннических звонков пожилым людям

МТС: число мошеннических звонков пожилым людям выросло в 2,6 раза за год

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Число мошеннических звонков пожилым людям старше 60 лет с января по сентябрь 2025 года выросло в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года, достигнув 634 миллионов, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Защитник МТС".
"Мошеннические звонки в отношении пожилых людей требуют особого внимания. Одним из ключевых трендов становится переход от массовых звонков к продуманным продолжительным атакам на пенсионеров. ... С января по сентябрь 2025 года сервис "Защитник" от МТС заблокировал 633 миллиона 956 тысяч мошеннических звонков людям старше 60 лет, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее. На эту группу пользователей приходится порядка 20% от всех мошеннических звонков в России", - сообщили в компании.
Отмечается, что средняя продолжительность одного мошеннического звонка у пользователей пенсионного возраста составляет 18,6 минуты, что говорит о применении сложных социально-инженерных методов в адрес этой категории граждан. К примеру, средняя длительность разговора с мошенниками граждан от 18 до 60 лет составляет 40 секунд.
В компании объяснили, что мошенники целенаправленно инвестируют свое время в установление доверия и психологическое давление, разыгрывая многоходовые сценарии, основанные на различных ситуациях с родными и близкими, звонкам из государственных учреждений. Каждый 10-й пенсионер в месяц получает порядка 10 мошеннических звонков.
Тогда как самая массированная атака в 2025 год пришлась на пенсионера из Краснодара - в сентябре ему пытались позвонить 4 132 раза. Все вызовы были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы.
По подсчетам аналитиков, значительная часть мошеннических звонков пожилым людям приходится на города-миллионники - более 50%. Лидером по количеству таких звонков является Москва, на которую приходится четверть от всех звонков. Далее следуют Санкт-Петербург (7%), Краснодар (6,5%) и Екатеринбург (4%).
