Мишустин вручил премии правительства в области образования
Мишустин вручил премии правительства в области образования - РИА Новости, 01.10.2025
Мишустин вручил премии правительства в области образования
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду вручил премии и благодарности правительства РФ в области образования.
2025-10-01T16:04:00+03:00
2025-10-01T16:04:00+03:00
2025-10-01T16:22:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045660685_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9078fdfaa653c157528cd68847e2c16d.jpg
Мишустин вручил премии правительства в области образования
Мишустин вручил премии и благодарности правительства в области образования
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду вручил премии и благодарности правительства РФ в области образования.
В этом году правительственными премиями были отмечены коллективы, работавшие над циклом авторских учебно-методических программ "Разработка и внедрение эффективных методов обучения инновационным технологиям в неотложной нейрохирургии", а также над инновационной научно-практической разработкой "Проектирование модели госпитальной школы для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях".
Премия правительства выдана и за научно-практическую разработку "Комплекс программ дополнительного образования "Развитие математического потенциала школьников: олимпиадный и исследовательский аспекты", а также за учебно-методический комплект "Биология. Биологические системы и процессы. 10 - 11 классы (углубленный уровень)".
Кроме того, лауреатами премии стали составители учебников чеченского языка для 5-9 и 10-11 классов Муса Овхадов и Раиса Абдулкадырова, а также автор комплекта учебников "Информатика 10-11 классы" Анна Босова.
Благодарности правительства за заслуги в области образования и плодотворную работу объявлены пятерым учителям из Алтайского края
, Еврейской автономной области
, Санкт-Петербурга
, Донецкой Народной Республики
и Забайкальского края
.