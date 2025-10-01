Мишустин вручил премии правительства в области образования

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий и поощрительных благодарностей правительства РФ в области образования за 2025 год

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду вручил премии и благодарности правительства РФ в области образования.

В этом году правительственными премиями были отмечены коллективы, работавшие над циклом авторских учебно-методических программ "Разработка и внедрение эффективных методов обучения инновационным технологиям в неотложной нейрохирургии", а также над инновационной научно-практической разработкой "Проектирование модели госпитальной школы для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях".

Премия правительства выдана и за научно-практическую разработку "Комплекс программ дополнительного образования "Развитие математического потенциала школьников: олимпиадный и исследовательский аспекты", а также за учебно-методический комплект "Биология. Биологические системы и процессы. 10 - 11 классы (углубленный уровень)".