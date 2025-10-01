Минобрнауки рассказало об итогах приемной кампании

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В ходе приемной кампании на 2025/2026 учебный год заполнены 99,6% бюджетных мест, сообщается на сайте Минобрнауки РФ.

На Общественном совете при Минобрнауки России обсудили предварительные итоги приемной кампании 2025 года и планируемые изменения на будущий год. Участников заседания поприветствовал глава Минобрнауки Валерий Фальков

"Из 441,9 тысячи бюджетных мест, распределенных на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования на 2025/2026 учебный год, 99,6% были заполнены в ходе приемной кампании. По количеству заявлений доминируют укрупненные группы специальностей "Информатика и вычислительная техника", "Экономика и управление", "Образование и педагогические науки", "Клиническая медицина" и "Машиностроение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках приема по отдельной квоте принято почти 29 тысяч человек - квота заполнена на 55,1%. Согласно закону об образовании, отдельная квота должна составлять не менее 10% от общего количества бюджетных мест, 328 из 877 университетов установили квоту свыше этого показателя.