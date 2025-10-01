https://ria.ru/20251001/mesta-2045588291.html
Минобрнауки рассказало об итогах приемной кампании
Минобрнауки рассказало об итогах приемной кампании
Минобрнауки рассказало об итогах приемной кампании
В ходе приемной кампании на 2025/2026 учебный год заполнены 99,6% бюджетных мест, сообщается на сайте Минобрнауки РФ. 01.10.2025
Минобрнауки рассказало об итогах приемной кампании
Минобрнауки: 99,6% бюджетных мест заполнены в ходе приемной кампании
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В ходе приемной кампании на 2025/2026 учебный год заполнены 99,6% бюджетных мест, сообщается на сайте Минобрнауки РФ.
обсудили предварительные итоги приемной кампании 2025 года и планируемые изменения на будущий год. Участников заседания поприветствовал глава Минобрнауки Валерий Фальков
"Из 441,9 тысячи бюджетных мест, распределенных на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования на 2025/2026 учебный год, 99,6% были заполнены в ходе приемной кампании. По количеству заявлений доминируют укрупненные группы специальностей "Информатика и вычислительная техника", "Экономика и управление", "Образование и педагогические науки", "Клиническая медицина" и "Машиностроение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках приема по отдельной квоте принято почти 29 тысяч человек - квота заполнена на 55,1%. Согласно закону об образовании, отдельная квота должна составлять не менее 10% от общего количества бюджетных мест, 328 из 877 университетов установили квоту свыше этого показателя.
"Программы базового, специализированного высшего образования и аспирантуры в рамках пилотного проекта продолжают вызывать существенный интерес со стороны абитуриентов. В 2025 году было подано 269,4 тысячи заявлений, тогда как в 2024 году — 173 тысячи. Средний балл на пилотные программы на 4,1 выше среднего ЕГЭ по аналогичным программам в стране", - добавляется в сообщении.