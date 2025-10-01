Рейтинг@Mail.ru
Минобрнауки рассказало об итогах приемной кампании - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 01.10.2025 (обновлено: 13:57 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/mesta-2045588291.html
Минобрнауки рассказало об итогах приемной кампании
Минобрнауки рассказало об итогах приемной кампании - РИА Новости, 01.10.2025
Минобрнауки рассказало об итогах приемной кампании
В ходе приемной кампании на 2025/2026 учебный год заполнены 99,6% бюджетных мест, сообщается на сайте Минобрнауки РФ. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T11:43:00+03:00
2025-10-01T13:57:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_72d537b8cd6b0aaede6e692c4446e093.jpg
https://ria.ru/20250906/vuzy-2040188962.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb689b3e4dbf9948b5515c0c6bec224e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валерий Фальков, Социальный навигатор, СН_Образование
Минобрнауки рассказало об итогах приемной кампании

Минобрнауки: 99,6% бюджетных мест заполнены в ходе приемной кампании

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В ходе приемной кампании на 2025/2026 учебный год заполнены 99,6% бюджетных мест, сообщается на сайте Минобрнауки РФ.
На Общественном совете при Минобрнауки России обсудили предварительные итоги приемной кампании 2025 года и планируемые изменения на будущий год. Участников заседания поприветствовал глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Из 441,9 тысячи бюджетных мест, распределенных на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования на 2025/2026 учебный год, 99,6% были заполнены в ходе приемной кампании. По количеству заявлений доминируют укрупненные группы специальностей "Информатика и вычислительная техника", "Экономика и управление", "Образование и педагогические науки", "Клиническая медицина" и "Машиностроение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках приема по отдельной квоте принято почти 29 тысяч человек - квота заполнена на 55,1%. Согласно закону об образовании, отдельная квота должна составлять не менее 10% от общего количества бюджетных мест, 328 из 877 университетов установили квоту свыше этого показателя.
"Программы базового, специализированного высшего образования и аспирантуры в рамках пилотного проекта продолжают вызывать существенный интерес со стороны абитуриентов. В 2025 году было подано 269,4 тысячи заявлений, тогда как в 2024 году — 173 тысячи. Средний балл на пилотные программы на 4,1 выше среднего ЕГЭ по аналогичным программам в стране", - добавляется в сообщении.
Работа приемной комиссии - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Минобрнауки назовет вузам предельный объем платного приема к ноябрю
6 сентября, 16:44
 
ОбществоРоссияВалерий ФальковСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала