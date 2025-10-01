Правозащитник надеется, что Киев прекратит репрессии в отношении УПЦ

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Есть надежда, что украинские власти прислушаются к позиции Управления верховного комиссара ООН по правам человека и остановят репрессии в отношении Украинской православной церкви, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Ранее УВКПЧ ООН опубликовало коммюнике, из которого следует, что эксперты подразделения обеспокоены гонениями на Украинскую православную церковь, что ограничивает свободу вероисповедания и религиозной практики на Украине. Также эксперты заявили, что попытки идеологически обосновать роспуск религиозных организаций на Украине рискуют криминализировать свободу мысли, религии или убеждений.
"Считаю, что это абсолютно правильная позиция Управления верховного комиссара по правам человека. Действительно, есть причины для беспокойства. На Украине продолжаются гонения на Украинскую православную церковь, есть попытка государства через суд эту церковь запретить, что абсолютно недопустимо", - сказал Мельников.
Он также рассказал, что неоднократно направлял обращения в УВКПЧ в связи с гонениями на УПЦ.
"Хорошо, что неоднократно проводились заседания Совета безопасности по данной тематике, прилагались соответствующие доклады, были представлены неопровержимые доказательства таких гонений. Я надеюсь, что в данном случае украинские власти услышат этот сигнал ООН, что нам удастся остановить хотя бы немного те репрессии, которые проводят украинские власти в отношении церкви. На мой взгляд, если бы не было всех этих движений, УПЦ не существовало бы уже, практически все священнослужители сидели бы в тюрьмах", - заключил собеседник агентства.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ). Ссылаясь на связь Украинской православной церкви с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Служба безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Глава СБУ Василий Малюк в августе 2025 года заявил, что против священников в стране заведено более 170 уголовных дел, в отношении 31 священнослужителя уже вынесены приговоры. Многие представители духовенства УПЦ находятся в заключении.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. В сентябре 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
УПЦ - самая большая община верующих в стране и единственная каноническая православная церковь, то есть та, где совершаемые священнослужителями таинства и богослужения считаются действительными, настоящими - в отличие от раскольнической ПЦУ, созданной светскими властями и отлученными от Церкви бывшими "священниками", "епископами" и их последователями. С точки зрения православного вероучения, ПЦУ не является апостольской церковью, в ней нет апостольского преемства (то есть череды рукоположений епископата – еще от апостолов, которых поставил Иисус Христос), в такой "церкви" нет Божественной Благодати, а "духовенство" ПЦУ не имеет права совершать богослужения и таинства, в том числе рукополагать новых священников, крестить, венчать, исповедовать и причащать людей.
