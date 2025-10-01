Правозащитник надеется, что Киев прекратит репрессии в отношении УПЦ

"Хорошо, что неоднократно проводились заседания Совета безопасности по данной тематике, прилагались соответствующие доклады, были представлены неопровержимые доказательства таких гонений. Я надеюсь, что в данном случае украинские власти услышат этот сигнал ООН, что нам удастся остановить хотя бы немного те репрессии, которые проводят украинские власти в отношении церкви. На мой взгляд, если бы не было всех этих движений, УПЦ не существовало бы уже, практически все священнослужители сидели бы в тюрьмах", - заключил собеседник агентства.