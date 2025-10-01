Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о продвижении ВС России к Северску
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 01.10.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России к Северску
Марочко рассказал о продвижении ВС России к Северску
Российские войска уничтожили систему фортификаций у реки Бахмутка и приближаются к Северску в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
2025
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Северск, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о продвижении ВС России к Северску

Марочко: ВС РФ уничтожили систему фортификаций у реки Бахмутка

Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили систему фортификаций у реки Бахмутка и приближаются к Северску в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Наши войска продолжают продвигаться в глубину обороны противника в районе населенного пункта Северск в ДНР. Так, после огневого воздействия ВС РФ уничтожили систему фортификаций в лесополосе у реки Бахмутка и сократили межпозиционное пространство северо-западнее Северска", - сообщил он со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что западнее Новоселовки в ДНР российские военнослужащие освободили лесополосу и заняли новые позиции. Кроме того, в районе населенного пункта Выемка российские войска нанесли поражение живой силе и технике противника и улучшили тактическое положение.
Марочко объяснил, почему ВСУ сдают позиции на Краснолиманском участке
