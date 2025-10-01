https://ria.ru/20251001/marochko-2045549895.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России к Северску
Марочко рассказал о продвижении ВС России к Северску - РИА Новости, 01.10.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России к Северску
Российские войска уничтожили систему фортификаций у реки Бахмутка и приближаются к Северску в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 01.10.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России к Северску
Марочко: ВС РФ уничтожили систему фортификаций у реки Бахмутка