Рейтинг@Mail.ru
Марочко объяснил, почему ВСУ сдают позиции на Краснолиманском участке - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:18 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/marochko-2045547490.html
Марочко объяснил, почему ВСУ сдают позиции на Краснолиманском участке
Марочко объяснил, почему ВСУ сдают позиции на Краснолиманском участке - РИА Новости, 01.10.2025
Марочко объяснил, почему ВСУ сдают позиции на Краснолиманском участке
ВСУ сдают позиции на краснолиманском участке в районе Ямполя из-за нехватки солдат, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T06:18:00+03:00
2025-10-01T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
ямполь
валерий герасимов
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
https://ria.ru/20251001/marochko-2045546475.html
ямполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямполь, валерий герасимов, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ямполь, Валерий Герасимов, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Марочко объяснил, почему ВСУ сдают позиции на Краснолиманском участке

Марочко: ВСУ сдают позиции на Краснолиманском участке из-за нехватки людей

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. ВСУ сдают позиции на краснолиманском участке в районе Ямполя из-за нехватки солдат, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что российские военные ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь.
"В ходе боестолкновений на ряде участков на краснолиманском направлении украинские боевики были вынуждены отступить, оставив занимаемые позиции", - сообщил Марочко.
Он уточнил, что ВС РФ продвигаются и в районе железнодорожной станции Ямполь. "Следует отметить, что вдоль всей железной дороги была масса фортификационных сооружений и разветвленная система траншей противника, однако удержать серьезную оборонительную линию украинские боевики не смогли ввиду нехватки личного состава", – сообщил Марочко.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Марочко рассказал об успехах ВС России на Краснолиманском участке
06:04
 
Специальная военная операция на УкраинеЯмпольВалерий ГерасимовАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала