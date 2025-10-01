Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал об успехах ВС России на Краснолиманском участке - РИА Новости, 01.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 01.10.2025
Марочко рассказал об успехах ВС России на Краснолиманском участке
Марочко рассказал об успехах ВС России на Краснолиманском участке
ВС РФ взяли под контроль участок железной дороги протяженностью шесть километров у Ямполя на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный РИА Новости, 01.10.2025
Марочко рассказал об успехах ВС России на Краснолиманском участке

Марочко: ВС РФ взяли под контроль 6 километров ж/д путей у Ямполя

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. ВС РФ взяли под контроль участок железной дороги протяженностью шесть километров у Ямполя на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что российские военные ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь.
"ВС РФ продолжают расширять зону контроля в населенном пункте Ямполь в ДНР и его окрестностях. Продвижение наших войск широким фронтом позволило взять под полный контроль около шести километров железнодорожного полотна северо-западнее и юго-восточнее от железнодорожной станции Ямполь", – сообщил Марочко.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
ВС России практически окружили группировку ВСУ в Амбарном, сообщил Марочко
Специальная военная операция на УкраинеЯмпольДонбассДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
