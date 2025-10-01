https://ria.ru/20251001/marochko-2045546475.html
Марочко рассказал об успехах ВС России на Краснолиманском участке
Марочко рассказал об успехах ВС России на Краснолиманском участке - РИА Новости, 01.10.2025
Марочко рассказал об успехах ВС России на Краснолиманском участке
ВС РФ взяли под контроль участок железной дороги протяженностью шесть километров у Ямполя на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный РИА Новости, 01.10.2025
