Макрон допустил возможность сбивать российские военные самолеты - РИА Новости, 01.10.2025
20:14 01.10.2025
Макрон допустил возможность сбивать российские военные самолеты
в мире, россия, польша, эстония, эммануэль макрон, дональд туск, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, миг-31
В мире, Россия, Польша, Эстония, Эммануэль Макрон, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия, МиГ-31
Макрон заявил о возможности сбивать военные самолеты РФ при нарушении границ

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность сбивать российские военные самолеты в случае их якобы проникновения в европейское воздушное пространство, при этом Москва не раз подчеркивала, что обвинения в нарушении Россией воздушного пространства стран Европы беспочвенны, никаких доказательств представлено не было.
"В соответствии с доктриной стратегической неоднозначности могу сказать, что ничего не исключено", - сказал Макрон в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он призывы сбивать российские военные самолёты, если те нарушат европейское воздушное пространство.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Макрон назвал слабостью отказ США отправлять на Украину солдат
Вчера, 19:33
Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс готов рассмотреть ужесточение правил реагирования на нарушения воздушного пространства на своей восточной границе. По данным газеты Times, речь идет о переходе от воздушного патрулирования к более активной противовоздушной обороне.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.
Эстония позднее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
Румынское министерство национальной обороны сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Европа находится в конфронтации с Россией, заявил Макрон
Вчера, 15:35
Датские аэропорты в сентябре несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. Двадцать второго сентября закрывался аэропорт Копенгагена. Министр обороны Дании 25 сентября сообщил, что Дания не располагает доказательствами для утверждения, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.
Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции о причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным диппредставительства, эти инциденты - срежиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В НАТО заявили об ужесточении правил реагирования на нарушения границы
29 сентября, 10:46
 
