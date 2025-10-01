Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане шесть подростков доставили в отдел полиции после драки - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/mahachkala-2045724567.html
В Дагестане шесть подростков доставили в отдел полиции после драки
В Дагестане шесть подростков доставили в отдел полиции после драки - РИА Новости, 01.10.2025
В Дагестане шесть подростков доставили в отдел полиции после драки
Шесть молодых людей доставлены в отдел полиции после массовой драки в Махачкале, один подросток находится в больнице с различными травмами, сообщили в... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T20:24:00+03:00
2025-10-01T20:24:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191157_0:130:3107:1878_1920x0_80_0_0_e219ee8c4c7b9255bd70ca0b46e4599e.jpg
https://ria.ru/20251001/sk-2045705190.html
республика дагестан
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191157_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_563f203232da89e542756a3d915c85c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане шесть подростков доставили в отдел полиции после драки

В Махачкале шесть подростков доставили в отдел полиции после массовой драки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Шесть молодых людей доставлены в отдел полиции после массовой драки в Махачкале, один подросток находится в больнице с различными травмами, сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.
Ранее в среду в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео драки, которую, предварительно, устроили ученики одной из школ Махачкалы. На кадрах видно, как группа подростков избивает двух лежащих на земле сверстников. Следственное управление СК РФ по Дагестану и прокуратура республики сообщили, что в связи с массовой дракой подростков организованы проверки.
"По факту массовой драки, произошедшей сегодня на Имама Шамиля, МВД Дагестана проводится проверка. На данный момент в отдел полиции Ленинского района доставлено шесть участников инцидента, один подросток доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
Массовая драка в Махачкале. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
СК и прокуратура начали проверки в связи с массовой дракой в Махачкале
Вчера, 18:39
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанМахачкалаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала