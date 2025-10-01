https://ria.ru/20251001/mahachkala-2045724567.html
В Дагестане шесть подростков доставили в отдел полиции после драки
В Дагестане шесть подростков доставили в отдел полиции после драки - РИА Новости, 01.10.2025
В Дагестане шесть подростков доставили в отдел полиции после драки
Шесть молодых людей доставлены в отдел полиции после массовой драки в Махачкале, один подросток находится в больнице с различными травмами, сообщили в... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T20:24:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191157_0:130:3107:1878_1920x0_80_0_0_e219ee8c4c7b9255bd70ca0b46e4599e.jpg
https://ria.ru/20251001/sk-2045705190.html
В Дагестане шесть подростков доставили в отдел полиции после драки
