Сын блогера Лерчек во время игры повредил легкие, ему сделали операцию
Сын блогера Лерчек во время игры повредил легкие, ему сделали операцию - РИА Новости, 01.10.2025
Сын блогера Лерчек во время игры повредил легкие, ему сделали операцию
Трехлетний сын блогера Валерии Чекалиной, находящейся под домашним арестом, во время игры с братом уронил на себя стол и повредил легкие, ему сделали операцию
Сын блогера Лерчек во время игры повредил легкие, ему сделали операцию
Адвокат Третьяков: трехлетний сын блогера Лерчек во время игры повредил легкие
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Трехлетний сын блогера Валерии Чекалиной, находящейся под домашним арестом, во время игры с братом уронил на себя стол и повредил легкие, ему сделали операцию в больнице, куда его оперативно помогли доставить сотрудники ДПС, рассказал РИА Новости партнер адвокатского бюро ЕПАМ адвокат Константин Третьяков.
"Младший сын Валерии
и Артёма Чекалиных
во время игры с братом уронил на себя стол. От удара были повреждены легкие. Валерия оперативно получила разрешение от следователя на выезд в больницу (блогер находится под домашним арестом - ред.). Из-за ремонта дороги на Новорижском шоссе и ДТП движение было затруднено, благодаря сотрудникам ДПС удалось во время доставить ребенка в больницу и провести операцию, сейчас его состояние оценивается медиками как стабильное", - рассказал собеседник агентства.
Адвокат пояснил, что оформлявшие ДТП сотрудники ДПС пересадили ребенка вместе с бабушкой к себе в машину и довезли до больницы с мигалкой, Чекалина следовала за ними. В отделении неотложной помощи мальчика осмотрели, в том числе кардиохирурги. Врачи поставили диагноз пневмоторекс. По словам собеседника агентства, после операции Чекалин-младший быстро пришел в себя, во вторник ему вытащили дренаж из легких.
В сентябре было завершено следствие в отношении Валерии и Артёма Чекалиных по делу о незаконном выводе из России
250 миллионов рублей. Дело будет рассматривать Троицкий суд Москвы
.
Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей.
Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.