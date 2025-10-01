Сын блогера Лерчек во время игры повредил легкие, ему сделали операцию

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Трехлетний сын блогера Валерии Чекалиной, находящейся под домашним арестом, во время игры с братом уронил на себя стол и повредил легкие, ему сделали операцию в больнице, куда его оперативно помогли доставить сотрудники ДПС, рассказал РИА Новости партнер адвокатского бюро ЕПАМ адвокат Константин Третьяков.

"Младший сын Валерии Артёма Чекалиных во время игры с братом уронил на себя стол. От удара были повреждены легкие. Валерия оперативно получила разрешение от следователя на выезд в больницу (блогер находится под домашним арестом - ред.). Из-за ремонта дороги на Новорижском шоссе и ДТП движение было затруднено, благодаря сотрудникам ДПС удалось во время доставить ребенка в больницу и провести операцию, сейчас его состояние оценивается медиками как стабильное", - рассказал собеседник агентства.

Адвокат пояснил, что оформлявшие ДТП сотрудники ДПС пересадили ребенка вместе с бабушкой к себе в машину и довезли до больницы с мигалкой, Чекалина следовала за ними. В отделении неотложной помощи мальчика осмотрели, в том числе кардиохирурги. Врачи поставили диагноз пневмоторекс. По словам собеседника агентства, после операции Чекалин-младший быстро пришел в себя, во вторник ему вытащили дренаж из легких.

В сентябре было завершено следствие в отношении Валерии и Артёма Чекалиных по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей. Дело будет рассматривать Троицкий суд Москвы

Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей.