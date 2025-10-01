Кравцов рекомендовал школьникам посетить "Новый Херсонес"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов порекомендовал всем российским школьникам посетить музейно-храмовой комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе, так как это важнейшее пространство для воспитания подрастающего поколения.