16:03 01.10.2025
Кравцов рекомендовал школьникам посетить "Новый Херсонес"
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов порекомендовал всем российским школьникам посетить музейно-храмовой комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе
Кравцов рекомендовал школьникам посетить "Новый Херсонес"

Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе.
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов порекомендовал всем российским школьникам посетить музейно-храмовой комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе, так как это важнейшее пространство для воспитания подрастающего поколения.
"Сегодня стартует программа посещения для старшеклассников и студентов из новых регионов. Планируем масштабировать эту программу на всю страну, поскольку Херсонес - это место, где через призму нашей истории и культуры формируется мировоззрение. Рекомендую всем школьникам посетить "Новый Херсонес", - сказал министр журналистам на полях Всероссийского форума классных руководителей.
Кравцов добавил, что в "Новом Херсонесе" необходимо создать все условия, чтобы каждый человек смог его посетить.
