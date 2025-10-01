Глава Минпросвещения ответил на вопрос о зачетной системе оценок

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, отвечая на вопрос РИА Новости, сообщил, что не сторонник перехода на "зачет" и "не зачет" по ИЗО, физкультуре и музыке.

Ранее комитет Госдумы по охране здоровья предложил перевести в зачетную традиционную балльную систему оценок по физкультуре, труду, музыке и ИЗО в школьном аттестате.

"Честно говоря, я не сторонник внутренне, потому что "зачет", "не зачет" - фактически бинарная система. И сложно дать оценку и посмотреть, потому что работа школьников, в том числе по изобразительному искусству, сложно ее оценить - хорошая или плохая", - сказал Кравцов

При этом министр отметил, что у школ сейчас есть возможность самим выбирать, как оценивать эти предметы.

Также Кравцов акцентировал, что все предметы в школьном образовании важны.