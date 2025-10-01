Рейтинг@Mail.ru
Глава Минпросвещения ответил на вопрос о зачетной системе оценок
11:36 01.10.2025 (обновлено: 11:38 01.10.2025)
Глава Минпросвещения ответил на вопрос о зачетной системе оценок
Глава Минпросвещения ответил на вопрос о зачетной системе оценок
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, отвечая на вопрос РИА Новости, сообщил, что не сторонник перехода на "зачет" и "не зачет" по ИЗО, физкультуре и музыке. РИА Новости, 01.10.2025
общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
Глава Минпросвещения ответил на вопрос о зачетной системе оценок

Кравцов назвал зачетную балльную систему оценок бинарной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Кравцов
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, отвечая на вопрос РИА Новости, сообщил, что не сторонник перехода на "зачет" и "не зачет" по ИЗО, физкультуре и музыке.
Ранее комитет Госдумы по охране здоровья предложил перевести в зачетную традиционную балльную систему оценок по физкультуре, труду, музыке и ИЗО в школьном аттестате.
"Честно говоря, я не сторонник внутренне, потому что "зачет", "не зачет" - фактически бинарная система. И сложно дать оценку и посмотреть, потому что работа школьников, в том числе по изобразительному искусству, сложно ее оценить - хорошая или плохая", - сказал Кравцов.
При этом министр отметил, что у школ сейчас есть возможность самим выбирать, как оценивать эти предметы.
Также Кравцов акцентировал, что все предметы в школьном образовании важны.
"Основы безопасности защиты родины, труд, который мы вернули в прошлом учебном году, физкультура, изобразительное искусство - это предметы, которые в том числе формируют личность, дают соответствующие навыки школьникам", - подчеркнул Кравцов.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Кравцов рассказал, когда в России введут единые школьные учебники
Общество Россия Сергей Кравцов Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
