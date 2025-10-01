Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Владимирской области рассказал о ситуации с вирусом Коксаки
01.10.2025
18:38 01.10.2025
Минздрав Владимирской области рассказал о ситуации с вирусом Коксаки
Минздрав Владимирской области рассказал о ситуации с вирусом Коксаки - РИА Новости, 01.10.2025
Минздрав Владимирской области рассказал о ситуации с вирусом Коксаки
Очагов групповой заболеваемости вирусом Коксаки во Владимирской области не зарегистрировано, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 01.10.2025
Минздрав Владимирской области рассказал о ситуации с вирусом Коксаки

Во Владимирской области не выявили очагов групповой заболеваемости Коксаки

© РИА Новости / Евгений Биятов
Врач в больнице
Врач в больнице - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Врач в больнице. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Очагов групповой заболеваемости вирусом Коксаки во Владимирской области не зарегистрировано, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Telegram-канала Baza написал, что родители жалуются на случаи заражения детей вирусом Коксаки: такие сообщения поступают в Уфе, Орле, Владимире, Тюмени, Новосибирске, Архангельской области, а также Красноярском крае. В основном заразившиеся - дети от 3 до 6 лет. В одной из частных клиник Telegram-каналу сообщили, что рост заболеваемости наблюдается, но это регулярное сезонное явление.
Минздрав Башкирии опроверг сообщения о вспышке инфекции Коксаки
Вчера, 14:04
Минздрав Башкирии опроверг сообщения о вспышке инфекции Коксаки
Вчера, 14:04
"За 9 месяцев 2025 года на территории Владимирской области зафиксировано лабораторно подтвержденных 14 единичных случаев (вируса Коксаки – ред.). Для сравнения - за 9 месяцев 2024 года было 49 случаев. Очагов групповой заболеваемости в регионе не зарегистрировано", - сообщили в минздраве Владимирской области.
Вирус Коксаки – энтеровирусная инфекция, которая чаще всего передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до 10 лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами – такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вирусом Коксаки в Красноярском крае
Вчера, 12:32
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вирусом Коксаки в Красноярском крае
Вчера, 12:32
 
Здоровье - ОбществоВладимирская областьРоссия
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
