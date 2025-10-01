https://ria.ru/20251001/koksaki-2045704896.html
Минздрав Владимирской области рассказал о ситуации с вирусом Коксаки
Минздрав Владимирской области рассказал о ситуации с вирусом Коксаки
Минздрав Владимирской области рассказал о ситуации с вирусом Коксаки
Очагов групповой заболеваемости вирусом Коксаки во Владимирской области не зарегистрировано, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Минздрав Владимирской области рассказал о ситуации с вирусом Коксаки
Во Владимирской области не выявили очагов групповой заболеваемости Коксаки
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Очагов групповой заболеваемости вирусом Коксаки во Владимирской области не зарегистрировано, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Telegram-канала Baza написал, что родители жалуются на случаи заражения детей вирусом Коксаки: такие сообщения поступают в Уфе
, Орле
, Владимире
, Тюмени
, Новосибирске
, Архангельской области
, а также Красноярском крае
. В основном заразившиеся - дети от 3 до 6 лет. В одной из частных клиник Telegram-каналу сообщили, что рост заболеваемости наблюдается, но это регулярное сезонное явление.
"За 9 месяцев 2025 года на территории Владимирской области
зафиксировано лабораторно подтвержденных 14 единичных случаев (вируса Коксаки – ред.). Для сравнения - за 9 месяцев 2024 года было 49 случаев. Очагов групповой заболеваемости в регионе не зарегистрировано", - сообщили в минздраве Владимирской области.
Вирус Коксаки – энтеровирусная инфекция, которая чаще всего передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до 10 лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами – такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.