Минздрав Башкирии опроверг сообщения о вспышке инфекции Коксаки
Минздрав Башкирии опроверг сообщения о вспышке инфекции Коксаки - РИА Новости, 01.10.2025
Минздрав Башкирии опроверг сообщения о вспышке инфекции Коксаки
Вспышки инфекции Коксаки нет в Уфе, инфекционная больница города не зарегистрировала ни одного больного этим вирусом за последнюю неделю, сообщили РИА Новости в
Минздрав Башкирии сообщил об отсутствии больных вирусом Коксаки в больницах Уфы
УФА, 1 окт – РИА Новости. Вспышки инфекции Коксаки нет в Уфе, инфекционная больница города не зарегистрировала ни одного больного этим вирусом за последнюю неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее Telegram-канала Baza
писал, что родители жалуются на случаи заражения детей вирусом Коксаки. Такие сообщения поступают в Уфе
, Орле
, Владимире
, Тюмени
, Новосибирске
, Архангельской области
, а также Красноярском крае
. В основном, заразившиеся - дети от 3 до 6 лет. В одной из частных клиник им сообщили, что рост заболеваемости наблюдается, но это регулярное сезонное явление.
После этого, Роспотребнадзор
сообщил, что рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями, в том числе различными типами вирусов Коксаки, наблюдался в РФ
с конца мая, сейчас ситуация стабильная.
"Никакой вспышки в Уфе нет. За последнюю неделю обращений с Коксаки в инфекционную больницу не было", - сообщили РИА Новости в пресс-службе башкирского минздрава.
Вирус Коксаки – это энтеровирусная инфекция, которая чаще всего передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до 10 лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами – такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.-0-