Минздрав Башкирии опроверг сообщения о вспышке инфекции Коксаки - РИА Новости, 01.10.2025
14:04 01.10.2025
Минздрав Башкирии опроверг сообщения о вспышке инфекции Коксаки
Минздрав Башкирии опроверг сообщения о вспышке инфекции Коксаки - РИА Новости, 01.10.2025
Минздрав Башкирии опроверг сообщения о вспышке инфекции Коксаки
Вспышки инфекции Коксаки нет в Уфе, инфекционная больница города не зарегистрировала ни одного больного этим вирусом за последнюю неделю, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 01.10.2025
здоровье - общество, уфа, орел, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), минздрав башкирии, республика башкортостан
Здоровье - Общество, Уфа, Орел, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Минздрав Башкирии, Республика Башкортостан
Минздрав Башкирии опроверг сообщения о вспышке инфекции Коксаки

Минздрав Башкирии сообщил об отсутствии больных вирусом Коксаки в больницах Уфы

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
УФА, 1 окт – РИА Новости. Вспышки инфекции Коксаки нет в Уфе, инфекционная больница города не зарегистрировала ни одного больного этим вирусом за последнюю неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее Telegram-канала Baza писал, что родители жалуются на случаи заражения детей вирусом Коксаки. Такие сообщения поступают в Уфе, Орле, Владимире, Тюмени, Новосибирске, Архангельской области, а также Красноярском крае. В основном, заразившиеся - дети от 3 до 6 лет. В одной из частных клиник им сообщили, что рост заболеваемости наблюдается, но это регулярное сезонное явление.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с вирусом Коксаки в Красноярском крае
12:32
После этого, Роспотребнадзор сообщил, что рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями, в том числе различными типами вирусов Коксаки, наблюдался в РФ с конца мая, сейчас ситуация стабильная.
"Никакой вспышки в Уфе нет. За последнюю неделю обращений с Коксаки в инфекционную больницу не было", - сообщили РИА Новости в пресс-службе башкирского минздрава.
Вирус Коксаки – это энтеровирусная инфекция, которая чаще всего передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до 10 лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами – такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.-0-
Вирус Коксаки - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Вирус Коксаки: насколько опасен, лечение и меры профилактики
11 ноября 2024, 16:04
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
