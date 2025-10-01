Путин отметил беспрецедентно высокий уровень отношений России и Китая

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении председателю Китайской Народной республики Си Цзиньпину с 76-й годовщиной образования КНР отметил, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне - это в полной мере подтвердило наше недавнее обстоятельное и конструктивное общение в Тяньцзине и в Пекине", - говорится в поздравлении.
Путин выразил уверенность, что планомерная реализация достигнутых договорённостей будет способствовать дальнейшему упрочению всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, создаст условия для реализации новых масштабных совместных проектов в различных сферах.
