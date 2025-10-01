Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил беспрецедентно высокий уровень отношений России и Китая
09:15 01.10.2025 (обновлено: 09:16 01.10.2025)
Путин отметил беспрецедентно высокий уровень отношений России и Китая
Путин отметил беспрецедентно высокий уровень отношений России и Китая
Путин отметил беспрецедентно высокий уровень отношений России и Китая

Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении председателю Китайской Народной республики Си Цзиньпину с 76-й годовщиной образования КНР отметил, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне - это в полной мере подтвердило наше недавнее обстоятельное и конструктивное общение в Тяньцзине и в Пекине", - говорится в поздравлении.
Путин выразил уверенность, что планомерная реализация достигнутых договорённостей будет способствовать дальнейшему упрочению всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, создаст условия для реализации новых масштабных совместных проектов в различных сферах.
"Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов России и Китая, идёт в русле построения справедливого и демократического многополярного миропорядка", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Китая
31 августа, 17:04
 
