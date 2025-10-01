https://ria.ru/20251001/knr-2045559482.html

КНР укрепляет свои позиции на мировой арене, заявил Путин

КНР укрепляет свои позиции на мировой арене, заявил Путин - РИА Новости, 01.10.2025

КНР укрепляет свои позиции на мировой арене, заявил Путин

Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной республики Си Цзиньпина с 76-летием образования КНР и отметил, что Китайская Народная... РИА Новости, 01.10.2025

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной республики Си Цзиньпина с 76-летием образования КНР и отметил, что Китайская Народная республика укрепляет свои позиции на мировой арене и вносит весомый вклад в решение важнейших вопросов глобальной повестки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Ваша страна продолжает уверенно двигаться по пути социально-экономического и научно-технического развития, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене и вносит весомый вклад в решение важнейших вопросов глобальной повестки дня", - говорится в телеграмме.

