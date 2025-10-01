Рейтинг@Mail.ru
КНР укрепляет свои позиции на мировой арене, заявил Путин
09:14 01.10.2025
КНР укрепляет свои позиции на мировой арене, заявил Путин
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной республики Си Цзиньпина с 76-летием образования КНР и отметил, что Китайская Народная республика укрепляет свои позиции на мировой арене и вносит весомый вклад в решение важнейших вопросов глобальной повестки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Ваша страна продолжает уверенно двигаться по пути социально-экономического и научно-технического развития, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене и вносит весомый вклад в решение важнейших вопросов глобальной повестки дня", - говорится в телеграмме.
россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной республики Си Цзиньпина с 76-летием образования КНР и отметил, что Китайская Народная республика укрепляет свои позиции на мировой арене и вносит весомый вклад в решение важнейших вопросов глобальной повестки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваша страна продолжает уверенно двигаться по пути социально-экономического и научно-технического развития, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене и вносит весомый вклад в решение важнейших вопросов глобальной повестки дня", - говорится в телеграмме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Китай дискредитирует американские санкции против России
28 сентября, 08:00
 
Россия Китай Владимир Путин Си Цзиньпин В мире
 
 
