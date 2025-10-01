https://ria.ru/20251001/knr-2045559482.html
КНР укрепляет свои позиции на мировой арене, заявил Путин
КНР укрепляет свои позиции на мировой арене, заявил Путин - РИА Новости, 01.10.2025
КНР укрепляет свои позиции на мировой арене, заявил Путин
Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной республики Си Цзиньпина с 76-летием образования КНР и отметил, что Китайская Народная... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T09:14:00+03:00
2025-10-01T09:14:00+03:00
2025-10-01T09:14:00+03:00
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной республики Си Цзиньпина с 76-летием образования КНР и отметил, что Китайская Народная республика укрепляет свои позиции на мировой арене и вносит весомый вклад в решение важнейших вопросов глобальной повестки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Ваша страна продолжает уверенно двигаться по пути социально-экономического и научно-технического развития, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене и вносит весомый вклад в решение важнейших вопросов глобальной повестки дня", - говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20250928/kitay-2044777714.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_a70d8cc9bc7aeae00b6b86988e40f85e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
КНР укрепляет свои позиции на мировой арене, заявил Путин
Путин отметил вклад Китая в решение глобальных проблем