Путин отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с 76-й годовщиной образования КНР и отметил беспрецедентно высокий уровень отношений стран.

"Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне — это в полной мере подтвердило наше недавнее обстоятельное и конструктивное общение в Тяньцзине и в Пекине", — говорится в телеграмме , опубликованной на сайте Кремля.

По его мнению, реализация достигнутых там договоренностей позволит расширить сотрудничество, создаст условия для новых совместных проектов в различных сферах. Это отвечает интересам обеих стран и способствует построению многополярного миропорядка.

Путин указал, что Китай продолжает уверенное социально-экономическое и научно-техническое развитие, укрепляет позиции на мировой арене и вносит весомый вклад в решение глобальных вопросов.