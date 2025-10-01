Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений - РИА Новости, 01.10.2025
09:13 01.10.2025 (обновлено: 09:35 01.10.2025)
Путин отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений
Путин отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений
Президент Владимир Путин поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с 76-й годовщиной образования КНР и отметил беспрецедентно высокий уровень отношений стран. РИА Новости, 01.10.2025
в мире, китай, москва, пекин, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Москва, Пекин, Си Цзиньпин, Владимир Путин

Путин отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с 76-й годовщиной образования КНР и отметил беспрецедентно высокий уровень отношений стран.
"Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне — это в полной мере подтвердило наше недавнее обстоятельное и конструктивное общение в Тяньцзине и в Пекине", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
По его мнению, реализация достигнутых там договоренностей позволит расширить сотрудничество, создаст условия для новых совместных проектов в различных сферах. Это отвечает интересам обеих стран и способствует построению многополярного миропорядка.
Путин указал, что Китай продолжает уверенное социально-экономическое и научно-техническое развитие, укрепляет позиции на мировой арене и вносит весомый вклад в решение глобальных вопросов.
Президент пожелал Си здоровья, благополучия и успехов в государственной и партийной работе, а всем гражданам КНР — счастья и процветания.
