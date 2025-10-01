Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР
09:06 01.10.2025 (обновлено: 09:10 01.10.2025)
Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР
Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР
Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной республики Си Цзиньпина с 76-летием образования КНР, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 01.10.2025
Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной республики Си Цзиньпина с 76-летием образования КНР, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Си Цзиньпин, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Китайской Народной Республики", - говорится в поздравлении.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Китая
31 августа, 17:04
 
