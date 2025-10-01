https://ria.ru/20251001/knr-2045558445.html
Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР
Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР
Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной республики Си Цзиньпина с 76-летием образования КНР, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 01.10.2025
Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР
Путин направил Си Цзиньпину поздравления с 76-й годовщиной образования КНР