Хуситы заявили, что атаковали судно, которое направлялось в Израиль

ДОХА, 1 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) подтвердило атаку на голландское судно Minervagracht с использованием крылатой ракеты за нарушение их запрета на заход в порты Израиля.
"Мы провели военную операцию против судна Minervagracht в связи с нарушением его владельцем запрета на заход в оккупированные палестинские порты. Операция по уничтожению судна была проведена в Аденском заливе крылатой ракетой, которая попала прямо в судно и вызвала пожар. Сейчас оно находится под угрозой затопления", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.
Они отметили, что их запрет в отношении израильского противника на проход связанных с ним судов по Красному, Аравийскому морям, Баб-эль-Мандебскому проливу и Аденскому заливу сохраняется.
В понедельник грузовое судно под флагом Нидерландов Minervagracht было атаковано у берегов Йемена. В результате инцидента два члена экипажа пострадали, а судно получило значительные повреждения. Во вторник судоходная компания Spliethoff сообщила, что все 19 членов экипажа Minervagracht были благополучно эвакуированы на соседние корабли, пострадавшим оказывается медицинская помощь. По ее данным, в момент атаки судно шло на восток из Джибути и не перевозило грузы.
