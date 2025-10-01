Хуситы заявили, что атаковали судно, которое направлялось в Израиль

ДОХА, 1 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) подтвердило атаку на голландское судно Minervagracht с использованием крылатой ракеты за нарушение их запрета на заход в порты Израиля.