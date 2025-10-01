Рейтинг@Mail.ru
Хуситы заявили, что атаковали судно, которое направлялось в Израиль - РИА Новости, 01.10.2025
01:08 01.10.2025
Хуситы заявили, что атаковали судно, которое направлялось в Израиль
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) подтвердило атаку на голландское судно Minervagracht с использованием... РИА Новости, 01.10.2025
в мире
израиль
йемен
аденский залив
ансар алла
в мире, израиль, йемен, аденский залив, ансар алла
В мире, Израиль, Йемен, Аденский залив, Ансар Алла
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
ДОХА, 1 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) подтвердило атаку на голландское судно Minervagracht с использованием крылатой ракеты за нарушение их запрета на заход в порты Израиля.
"Мы провели военную операцию против судна Minervagracht в связи с нарушением его владельцем запрета на заход в оккупированные палестинские порты. Операция по уничтожению судна была проведена в Аденском заливе крылатой ракетой, которая попала прямо в судно и вызвала пожар. Сейчас оно находится под угрозой затопления", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.
Они отметили, что их запрет в отношении израильского противника на проход связанных с ним судов по Красному, Аравийскому морям, Баб-эль-Мандебскому проливу и Аденскому заливу сохраняется.
В понедельник грузовое судно под флагом Нидерландов Minervagracht было атаковано у берегов Йемена. В результате инцидента два члена экипажа пострадали, а судно получило значительные повреждения. Во вторник судоходная компания Spliethoff сообщила, что все 19 членов экипажа Minervagracht были благополучно эвакуированы на соседние корабли, пострадавшим оказывается медицинская помощь. По ее данным, в момент атаки судно шло на восток из Джибути и не перевозило грузы.
Гиперзвуковая баллистическая ракета Палестина-2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Израилю
26 сентября, 00:49
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
