https://ria.ru/20251001/kh5--2045505892.html
Х5 запустил новый бесплатный аналитический инструмент для поставщиков
Х5 запустил новый бесплатный аналитический инструмент для поставщиков - РИА Новости, 01.10.2025
Х5 запустил новый бесплатный аналитический инструмент для поставщиков
Ритейлер Х5 запустил новый бесплатный инструмент "Барометр контракта" в рамках сервиса для поставщиков Dialog X5 / Аналитика, сообщает компания. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T10:00:00+03:00
2025-10-01T10:00:00+03:00
2025-10-01T10:00:00+03:00
x5 retail group
экономика
ритейл
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582090088_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e3e23afaf8516199e74d68642abfb5c9.jpg
https://ria.ru/20250911/x5-2041161195.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582090088_3:0:1783:1335_1920x0_80_0_0_4b50787f69fff114495e2e1ffce04a1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
x5 retail group, экономика, ритейл, бизнес
X5 Retail Group, Экономика, Ритейл, Бизнес
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ритейлер Х5 запустил новый бесплатный инструмент "Барометр контракта" в рамках сервиса для поставщиков Dialog X5 / Аналитика, сообщает компания.
"Барометр контракта" продолжает курс на построение модели партнерства, основанной на открытом доступе к главному активу Х5 — данным о продажах и поставках, отмечается в сообщении.
Новый аналитический онлайн-отчет в рамках Dialog X5 дополняет уже доступные поставщикам бесплатные отчеты по продажам, промо, категории и ABC-рейтингу. В отличие от них, "Барометр" фокусируется на ключевых метриках контракта поставщика. По замыслу, это позволит поставщикам оперативно оценивать состояние дел и быстро реагировать на отклонения. Отчет, в частности, позволяет партнерам Х5 отслеживать показатели KPI по контракту, включая оборачиваемость, выручку от реализации (РТО), уровень сервиса (SL), доступность (ISA), а также быстрее находить отклонения, оптимизировать планирование поставок и вести диалог с ритейлером на едином языке больших данных.
"Мы последовательно расширяем набор аналитических инструментов для партнеров, и "Барометр контракта" — логичный шаг в этой стратегии... Наша цель — выстроить сквозной процесс, где аналитика становится прямым драйвером для совместных бизнес-решений и роста", – приводится в сообщении комментарий управляющего директора "Х5 Клиентский опыт" Михаила Ярцева.