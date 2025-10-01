Х5 запустил новый бесплатный аналитический инструмент для поставщиков

Новый аналитический онлайн-отчет в рамках Dialog X5 дополняет уже доступные поставщикам бесплатные отчеты по продажам, промо, категории и ABC-рейтингу. В отличие от них, "Барометр" фокусируется на ключевых метриках контракта поставщика. По замыслу, это позволит поставщикам оперативно оценивать состояние дел и быстро реагировать на отклонения. Отчет, в частности, позволяет партнерам Х5 отслеживать показатели KPI по контракту, включая оборачиваемость, выручку от реализации (РТО), уровень сервиса (SL), доступность (ISA), а также быстрее находить отклонения, оптимизировать планирование поставок и вести диалог с ритейлером на едином языке больших данных.