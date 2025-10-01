Рейтинг@Mail.ru
Х5 запустил новый бесплатный аналитический инструмент для поставщиков - РИА Новости, 01.10.2025
10:00 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/kh5--2045505892.html
Х5 запустил новый бесплатный аналитический инструмент для поставщиков
Ритейлер Х5 запустил новый бесплатный инструмент "Барометр контракта" в рамках сервиса для поставщиков Dialog X5 / Аналитика, сообщает компания.
x5 retail group, экономика, ритейл, бизнес
Х5 запустил новый бесплатный аналитический инструмент для поставщиков

© Depositphotos.com / VitalikRadkoРаботники офиса
Работники офиса - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Работники офиса. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ритейлер Х5 запустил новый бесплатный инструмент "Барометр контракта" в рамках сервиса для поставщиков Dialog X5 / Аналитика, сообщает компания.
"Барометр контракта" продолжает курс на построение модели партнерства, основанной на открытом доступе к главному активу Х5 — данным о продажах и поставках, отмечается в сообщении.
Новый аналитический онлайн-отчет в рамках Dialog X5 дополняет уже доступные поставщикам бесплатные отчеты по продажам, промо, категории и ABC-рейтингу. В отличие от них, "Барометр" фокусируется на ключевых метриках контракта поставщика. По замыслу, это позволит поставщикам оперативно оценивать состояние дел и быстро реагировать на отклонения. Отчет, в частности, позволяет партнерам Х5 отслеживать показатели KPI по контракту, включая оборачиваемость, выручку от реализации (РТО), уровень сервиса (SL), доступность (ISA), а также быстрее находить отклонения, оптимизировать планирование поставок и вести диалог с ритейлером на едином языке больших данных.
"Мы последовательно расширяем набор аналитических инструментов для партнеров, и "Барометр контракта" — логичный шаг в этой стратегии... Наша цель — выстроить сквозной процесс, где аналитика становится прямым драйвером для совместных бизнес-решений и роста", – приводится в сообщении комментарий управляющего директора "Х5 Клиентский опыт" Михаила Ярцева.
Печать на документы - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Х5 получила статус работодателя нового поколения от платформы Changellenge
11 сентября, 12:19
 
