У побережья Камчатки произошло землетрясение

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в акватории у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Время...16:05:47 (19.05 мск) ... Магнитуда (Ml): 5,1", - сообщают ученые в Telegram-канале.
Землетрясение зарегистрировано в 581 километре от Петропавловска-Камчатского на глубине 20 километров.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Наиболее мощные произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, инструментальная интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, инструментальная интенсивность 7 баллов). Ученые характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
