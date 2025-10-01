Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Дагестане выросло до шести - РИА Новости, 01.10.2025
21:10 01.10.2025
Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Дагестане выросло до шести
Количество пострадавших при взрыве газа в придорожном кафе в Дагестане выросло до шести, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. РИА Новости, 01.10.2025
МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве газа в придорожном кафе в Дагестане выросло до шести, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
По данным ГУМЧС России по Дагестану, в среду в придорожном кафе в селе Стальское Кизилюртовского района произошел взрыв бытового газа без последующего горения. Предварительно сообщалось, что пострадали четыре человека.
"По данным следствия, 1 октября 2025 года в селе Стальское Кизилюртовского района в придорожном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадали шесть человек. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказывается квалифицированная помощь", – говорится в сообщении.
В Дагестане прокуратура устанавливает причину взрыва газа
