Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Дагестане выросло до шести
Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Дагестане выросло до шести - РИА Новости, 01.10.2025
Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Дагестане выросло до шести
Количество пострадавших при взрыве газа в придорожном кафе в Дагестане выросло до шести, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T21:10:00+03:00
2025-10-01T21:10:00+03:00
2025-10-01T21:10:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
кизилюртовский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
россия
кизилюртовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
происшествия, республика дагестан, россия, кизилюртовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Кизилюртовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Дагестане выросло до шести
СК РФ: число пострадавших при взрыве газа в кафе в Дагестане выросло до шести