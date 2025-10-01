Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Дагестане выросло до шести

МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве газа в придорожном кафе в Дагестане выросло до шести, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"По данным следствия, 1 октября 2025 года в селе Стальское Кизилюртовского района в придорожном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадали шесть человек. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказывается квалифицированная помощь", – говорится в сообщении.