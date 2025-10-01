Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане после взрыва газа в кафе возбуждено уголовное дело
21:03 01.10.2025 (обновлено: 21:12 01.10.2025)
В Дагестане после взрыва газа в кафе возбуждено уголовное дело
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после взрыва газа в придорожном кафе в Дагестане, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ... РИА Новости, 01.10.2025
происшествия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), кизилюртовский район, россия
Происшествия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ), Кизилюртовский район, Россия
МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после взрыва газа в придорожном кафе в Дагестане, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
В среду в придорожном кафе в селе Стальское Кизилюртовского района произошел взрыв бытового газа без последующего горения. По данным СК, пострадали шесть человек.
"Кизилюртовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ)", – говорится в сообщении.
Предварительная причина взрыва - неисправность газового котла.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Дагестане шесть подростков доставили в отдел полиции после драки
ПроисшествияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Кизилюртовский районРоссия
 
 
