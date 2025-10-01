https://ria.ru/20251001/kafe-2045727807.html
В Дагестане после взрыва газа в кафе возбуждено уголовное дело
В Дагестане после взрыва газа в кафе возбуждено уголовное дело - РИА Новости, 01.10.2025
В Дагестане после взрыва газа в кафе возбуждено уголовное дело
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после взрыва газа в придорожном кафе в Дагестане, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ... РИА Новости, 01.10.2025
