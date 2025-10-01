Рейтинг@Mail.ru
В Йошкар-Оле девочка выпала на ходу из маршрутки - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/joshkar-ola-2045666377.html
В Йошкар-Оле девочка выпала на ходу из маршрутки
В Йошкар-Оле девочка выпала на ходу из маршрутки - РИА Новости, 01.10.2025
В Йошкар-Оле девочка выпала на ходу из маршрутки
Следователи выясняют обстоятельства инцидента в Йошкар-Оле, где девочка-подросток выпала на ходу из маршрутки и получила травмы, сообщает следственное... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T16:38:00+03:00
2025-10-01T16:38:00+03:00
происшествия
россия
йошкар-ола
следственный комитет россии (ск рф)
республика марий эл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251001/kaluga-2045629170.html
россия
йошкар-ола
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, йошкар-ола, следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл
Происшествия, Россия, Йошкар-Ола, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Марий Эл
В Йошкар-Оле девочка выпала на ходу из маршрутки

В Йошкар-Оле девочка выпала на ходу из маршрутки и получила травмы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства инцидента в Йошкар-Оле, где девочка-подросток выпала на ходу из маршрутки и получила травмы, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.
В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что утром 1 октября на улице Красноармейской 15-летняя пассажирка выпала из салона маршрутного такси на проезжую часть, в результате чего получила телесные повреждения.
"По данному факту организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан. Следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств… По результатам проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Жителя Калужской области будут судить за избиение дочери
14:24
 
ПроисшествияРоссияЙошкар-ОлаСледственный комитет России (СК РФ)Республика Марий Эл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала