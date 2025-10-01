https://ria.ru/20251001/joshkar-ola-2045666377.html
В Йошкар-Оле девочка выпала на ходу из маршрутки
Следователи выясняют обстоятельства инцидента в Йошкар-Оле, где девочка-подросток выпала на ходу из маршрутки и получила травмы, сообщает следственное... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T16:38:00+03:00
2025-10-01T16:38:00+03:00
2025-10-01T16:38:00+03:00
происшествия
россия
йошкар-ола
следственный комитет россии (ск рф)
республика марий эл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251001/kaluga-2045629170.html
россия
йошкар-ола
В Йошкар-Оле девочка выпала на ходу из маршрутки и получила травмы