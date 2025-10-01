Станислав Воскресенский осмотрел в ИГЭУ новый тренажер энергоблоков АЭС

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в среду ознакомился с новым оборудованием, установленным в Ивановском государственном энергетическом университете в сотрудничестве с концерном "Росэнергоатом" при поддержке главы региона, сообщает пресс-служба облправительства.

Соглашение о сотрудничестве ИГЭУ и "Росэнергоатома" заключили несколько лет назад и за это время в вузе создано семь образовательных центров и три лаборатории. Недавно здесь установили передовой аналитический тренажер энергоблоков АЭС и открыли испытательный центр высоковольтного оборудования. С появлением нового тренажера ИГЭУ стал единственным университетом России, на площадке которого эксплуатируются тренажеры АЭС разных поколений.

Цифровой тренажер позволяет изучать модели энергоблоков действующих АЭС и при необходимости обновлять их. Студенты смогут не только получить необходимые для будущей работы практические навыки, но и подготовиться к возможным внештатным ситуациям. На аппаратуре могут обучаться также специалисты по турбинному оборудованию, по системам управления на станции, специалисты химических и электроцехов.