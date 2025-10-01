Рейтинг@Mail.ru
Гросси сообщил о контактах со сторонами конфликта для переподключения ЗАЭС - РИА Новости, 01.10.2025
00:34 01.10.2025
Гросси сообщил о контактах со сторонами конфликта для переподключения ЗАЭС
Гросси сообщил о контактах со сторонами конфликта для переподключения ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что находится в постоянном контакте со сторонами украинского конфликта для скорейшего восстановления подключения... РИА Новости, 01.10.2025
в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Гросси сообщил о контактах со сторонами конфликта для переподключения ЗАЭС

Гросси находится в контакте со сторонами конфликта для переподключения ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что находится в постоянном контакте со сторонами украинского конфликта для скорейшего восстановления подключения Запорожской АЭС к электросети.
"Я нахожусь в постоянном контакте с двумя сторонами с целью обеспечения скорейшего переподключения станции к электрической сети", - приводятся слова Гросси в заявлении МАГАТЭ.
