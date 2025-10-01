Гросси отметил нестабильность ситуации на ЗАЭС

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Запорожская АЭС справляется с работой благодаря аварийным генераторам, непосредственной опасности нет, но ситуация нестабильна с точки зрения ядерной безопасности, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Хотя станция в настоящее время справляется, благодаря аварийным дизельным генераторам - последняя линия обороны, и нет непосредственной опасности, пока они продолжают работать, ясно, что это неустойчивая ситуация с точки зрения ядерной безопасности. Ни одна из сторон не выиграет от ядерной аварии", - приводятся слова Гросси в релизе МАГАТЭ

В релизе указывается, что на ЗАЭС проинформировали о наличии персонала и запчастей для ремонта поврежденной линии напряжением 750 киловольт, однако сделать это пока не удалось из-за военных действий в этом районе.

Согласно заявлению Агентства, ЗАЭС сообщала его команде, что на объекте есть запасы топлива более чем на 10 дней работы, и этот уровень поддерживается за счет регулярных поставок.

На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ , в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.