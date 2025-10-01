На сайте ЦБ началось голосование за новый дизайн 500-рублевой банкноты

"Дизайн купюры включает изображения первого и второго плана, а также фоновые изображения и микрорисунки. Все они будут располагаться на банкноте с учетом защитных элементов", — добавили в ЦБ.

Новая купюра станет третьей из прошедших модернизацию. Сейчас в обращении уже находятся обновленные банкноты 100 и 5000 рублей. Они оформлены в соответствии с единой концепцией: одна банкнота — один федеральный округ. В конце года Центробанк представит новый дизайн тысячерублевки.