10:18 01.10.2025 (обновлено: 15:12 01.10.2025)
На сайте ЦБ началось голосование за новый дизайн 500-рублевой банкноты
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Центробанк объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом пятьсот рублей.
"Символы для банкноты 500 рублей: выбираем вместе. <…> Банкнота посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его столице — городу Пятигорску. Голосование проходит при поддержке Национального центра "Россия", — рассказал регулятор.
Каждому участнику голосования предстоит выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты — из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной — из объектов регионов СКФО. Все символы одобрили эксперты Консультативного совета по банкнотам.
Голосование продлится до 12:00 14 октября. На основе достопримечательностей, которые наберут большинство голосов, художники Центробанка и Гознака разработают композицию банкноты.
"Дизайн купюры включает изображения первого и второго плана, а также фоновые изображения и микрорисунки. Все они будут располагаться на банкноте с учетом защитных элементов", — добавили в ЦБ.
Итоговый дизайн утвердит Совет директоров Банка России.
Новая купюра станет третьей из прошедших модернизацию. Сейчас в обращении уже находятся обновленные банкноты 100 и 5000 рублей. Они оформлены в соответствии с единой концепцией: одна банкнота — один федеральный округ. В конце года Центробанк представит новый дизайн тысячерублевки.
