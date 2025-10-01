https://ria.ru/20251001/gaz-2045706065.html
В кафе в Дагестане взорвался газ, есть пострадавшие
В кафе в Дагестане взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.10.2025
В кафе в Дагестане взорвался газ, есть пострадавшие
В кафе в Кизилюртовском районе Дагестана при взрыве газа пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T18:44:00+03:00
2025-10-01T18:44:00+03:00
2025-10-01T19:01:00+03:00
республика дагестан
кизилюртовский район
россия
В кафе в Дагестане взорвался газ, есть пострадавшие
Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дагестане