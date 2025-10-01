Рейтинг@Mail.ru
В кафе в Дагестане взорвался газ, есть пострадавшие
18:44 01.10.2025 (обновлено: 19:01 01.10.2025)
В кафе в Дагестане взорвался газ, есть пострадавшие
В кафе в Кизилюртовском районе Дагестана при взрыве газа пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике. РИА Новости, 01.10.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Сотрудник МЧС на месте взрыва газа в кафе в населенном пункте Стальское в Дагестане - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Сотрудник МЧС на месте взрыва газа в кафе в населенном пункте Стальское в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 1 окт — РИА Новости. В кафе в Кизилюртовском районе Дагестана при взрыве газа пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.
"По системе 112 поступило сообщение о том, что в населенном пункте Стальское Кизилюртовского района в помещении придорожного кафе произошел взрыв бытового газа без последующего горения. По предварительной информации, пострадали четыре человека", — отметили в ведомстве.

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, их доставили в ЦГБ Кизилюрта.
