Премьер Словакии не примет участия в неформальном саммите ЕС в Копенгагене

По данным телеканала, самолет с премьером должен был вылететь из Братиславы около 10.00 (11.00 мск), но рейс сначала перенесли, а потом окончательно отменили.
Последний раз Фицо отменял рабочую программу из-за проблем со здоровьем 18 сентября, тогда причиной стало вирусное заболевание.
Весной 2025 года словацкий телеканал Markíza обратил внимание на то, что Фицо без объяснения несколько раз отменял рабочую программу. Один из журналистов тогда обратился к Фицо с просьбой объяснить эту ситуацию, спросив также способен ли политик и далее выполнять функции премьер-министра. В ответ Фицо пригласил его присоединиться к его утренней тренировке, а также заявил, что последствия ранений, которые он получил в результате покушения на него в мае 2024 года, могут, например, помешать длительным поездкам на автомобиле, но он способен выполнять физически сложную работу и намеревается продолжать это делать. Как позже сообщил сам Фицо, никто из сомневающихся в его здоровье журналистов не принял приглашение присоединиться к его утренней тренировке.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
