Премьер Словакии не примет участия в неформальном саммите ЕС в Копенгагене - РИА Новости, 01.10.2025
14:16 01.10.2025 (обновлено: 14:45 01.10.2025)
Премьер Словакии не примет участия в неформальном саммите ЕС в Копенгагене
Премьер Словакии не примет участия в неформальном саммите ЕС в Копенгагене - РИА Новости, 01.10.2025
Премьер Словакии не примет участия в неформальном саммите ЕС в Копенгагене
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не полетел на неформальный саммит ЕС в Копенгаген из-за проблем со здоровьем, сообщил словацкий телеканал JOJ 24.
в мире
копенгаген
евросоюз
словакия
роберт фицо
копенгаген
словакия
в мире, копенгаген, евросоюз, словакия, роберт фицо
В мире, Копенгаген, Евросоюз, Словакия, Роберт Фицо
Премьер Словакии не примет участия в неформальном саммите ЕС в Копенгагене

Фицо не полетел на неформальный саммит ЕС из-за проблем со здоровьем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не полетел на неформальный саммит ЕС в Копенгаген из-за проблем со здоровьем, сообщил словацкий телеканал JOJ 24.
"Правительственный борт с премьером Робертом Фицо не вылетел на саммит в Копенгаген. Причина, по информации JOJ 24, его проблемы со здоровьем после покушения", - говорится в информации телеканала.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Орбан заявил, что его ждет "бой в клетке" на саммите ЕС
11:05
По данным телеканала, самолет с премьером должен был вылететь из Братиславы около 10.00 (11.00 мск), но рейс сначала перенесли, а потом окончательно отменили.
Последний раз Фицо отменял рабочую программу из-за проблем со здоровьем 18 сентября, тогда причиной стало вирусное заболевание.
Весной 2025 года словацкий телеканал Markíza обратил внимание на то, что Фицо без объяснения несколько раз отменял рабочую программу. Один из журналистов тогда обратился к Фицо с просьбой объяснить эту ситуацию, спросив также способен ли политик и далее выполнять функции премьер-министра. В ответ Фицо пригласил его присоединиться к его утренней тренировке, а также заявил, что последствия ранений, которые он получил в результате покушения на него в мае 2024 года, могут, например, помешать длительным поездкам на автомобиле, но он способен выполнять физически сложную работу и намеревается продолжать это делать. Как позже сообщил сам Фицо, никто из сомневающихся в его здоровье журналистов не принял приглашение присоединиться к его утренней тренировке.
Покушение на Роберта Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

Место покушения на Роберта Фицо

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7
© AFP 2024 / AFPTV

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

Покушение на Роберта Фицо

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7
© AFP 2024 / RTVS

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7
 
