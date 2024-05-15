https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946230296.html

Покушение на Роберта Фицо

Покушение на Роберта Фицо - РИА Новости, 15.05.2024

Покушение на Роберта Фицо

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло сегодня днем. Трагедия случилась во время выездного заседания правительства страны, когда политик... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T19:15

2024-05-15T19:15

2024-05-15T21:59

фото

словакия

братислава

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

происшествия

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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло сегодня днем. Трагедия случилась во время выездного заседания правительства страны, когда политик вышел к собравшимся на улице гражданам. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

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