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Покушение на Роберта Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
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19:15 15.05.2024 (обновлено: 21:59 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946230296.html
Покушение на Роберта Фицо
Покушение на Роберта Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
Покушение на Роберта Фицо
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло сегодня днем. Трагедия случилась во время выездного заседания правительства страны, когда политик... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:15
2024-05-15T21:59
фото
словакия
братислава
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
происшествия
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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло сегодня днем. Трагедия случилась во время выездного заседания правительства страны, когда политик вышел к собравшимся на улице гражданам. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, словакия, братислава, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо, происшествия
Фото, Словакия, Братислава, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Происшествия

Покушение на Роберта Фицо

Читать ria.ru в
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло сегодня днем. Трагедия случилась во время выездного заседания правительства страны, когда политик вышел к собравшимся на улице гражданам. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

Место покушения на Роберта Фицо

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7
© AFP 2024 / AFPTV

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

Покушение на Роберта Фицо

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
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© AFP 2024 / RTVS

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
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© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7
 
ФотоСловакияБратиславаРоберт ФицоПокушение на премьер-министра Словакии ФицоПроисшествия
 
 
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