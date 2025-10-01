https://ria.ru/20251001/figurant-2045689575.html
Суд арестовал 14-го фигуранта дела об отравлении в Ленинградской области
Арестован 14-й фигурант дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. РИА Новости, 01.10.2025
происшествия
ленинградская область
ленинградская область
Суд арестовал 14-го фигуранта дела об отравлении в Ленинградской области
