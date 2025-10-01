Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал 14-го фигуранта дела об отравлении в Ленинградской области - РИА Новости, 01.10.2025
17:45 01.10.2025
Суд арестовал 14-го фигуранта дела об отравлении в Ленинградской области
Суд арестовал 14-го фигуранта дела об отравлении в Ленинградской области
Арестован 14-й фигурант дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. РИА Новости, 01.10.2025
ленинградская область
происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
Суд арестовал 14-го фигуранта дела об отравлении в Ленинградской области

В Ленинградской области арестовали 14-го фигуранта дела об отравлении суррогатом

© Ирина Волк/TelegramСклад в поселке Трубников бор в Ленинградской области, откуда, предположительно, был распространен некачественный алкоголь, в результате употребления которого погибли люди
Склад в поселке Трубников бор в Ленинградской области, откуда, предположительно, был распространен некачественный алкоголь, в результате употребления которого погибли люди - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Ирина Волк/Telegram
Склад в поселке Трубников бор в Ленинградской области, откуда, предположительно, был распространен некачественный алкоголь, в результате употребления которого погибли люди
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Арестован 14-й фигурант дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Волосовским районным судом Ленинградской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 26 суток в отношении еще одного фигуранта уголовного дела о производстве и продаже алкогольной продукции на территории Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Стали известны подробности дела о гибели 44 жителей Урала от метанола
2 марта, 04:45
 
