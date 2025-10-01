Трампу ответили на слова о смене принимающих ЧМ-2026 городов
23:12 01.10.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Трампу ответили на слова о смене принимающих ЧМ-2026 городов

Монтальяни: только ФИФА может решать, какие города примут ЧМ

Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни опроверг слова президента США Дональда Трампа о возможном переносе матчей чемпионата мира 2026 года из "небезопасных" городов и заявил, что футбол важнее политики.
Ранее Трамп в разговоре со СМИ пообещал, что чемпионат мира будет "очень безопасным", а затем добавил, что может вмешаться и лишить города права проводить матчи турнира, если они "не будут сотрудничать". Например, Сиэтл и Сан-Франциско, которые не поддерживают иммиграционную политику его администрации. Американская часть турнира должна пройти в 11 городах. Они связаны с ФИФА контрактами, которые не допускают обычного расторжения.
"Это турнир ФИФА, поэтому федерация принимает эти решения. При всем уважении к нынешним мировым лидерам, футбол важнее их и переживет их режим, их правительство и их лозунги. В этом и прелесть нашей игры, что она важнее любого человека и любой страны", - приводит слова Монтальяни Ассошиэйтед Пресс.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир в США, Канаде и Мексике будет продолжаться с 15 июня по 13 июля.
ФутболСШАСиэтлСан-ФранцискоДональд ТрампВиктор МонтальяниМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
