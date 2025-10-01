Рейтинг@Mail.ru
14:07 01.10.2025
Глава ЕК назвала энергетику ахиллесовой пятой Евросоюза
Глава ЕК назвала энергетику ахиллесовой пятой Евросоюза
в мире
европа
россия
дания
урсула фон дер ляйен
марио драги
еврокомиссия
евросоюз
европа
россия
дания
в мире, европа, россия, дания, урсула фон дер ляйен, марио драги, еврокомиссия, евросоюз, европейский центральный банк
В мире, Европа, Россия, Дания, Урсула фон дер Ляйен, Марио Драги, Еврокомиссия, Евросоюз, Европейский центральный банк
© AP Photo / Pascal BastienУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Pascal Bastien
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала энергетику ахиллесовой пятой Евросоюза и заявила, что доступная энергетика должна оставаться главным пунктом повестки деятельности ЕК.
Фон дер Ляйен выступила в среду на Копенгагенском саммите по конкурентоспособности в Дании.
"Что касается энергетики: это наша ахиллесова пята. Необходимо сократить нашу зависимость от волатильности мировых рынков за счет, в том числе, возобновляемых источников и атомной энергетики. План действий по обеспечению доступной энергией – главный пункт нашей повестки", - сказала глава Еврокомиссии.
По ее словам, ЕК, "мобилизует масштабное финансирование для создания энергетических сетей по всей Европе в рамках новой стратегии".
В сентябре Фон дер Ляйен в докладе по ситуации дел в ЕС назвала зависимость от российских энергоресурсов причиной высоких цен на энергию в Евросоюзе и вновь выступила за полный отказ Европы от российского ископаемого топлива.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
В миреЕвропаРоссияДанияУрсула фон дер ЛяйенМарио ДрагиЕврокомиссияЕвросоюзЕвропейский центральный банк
 
 
