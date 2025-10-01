Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg узнало, сколько ЕС вложит в альянс беспилотников с Украиной
11:26 01.10.2025
Bloomberg узнало, сколько ЕС вложит в альянс беспилотников с Украиной
Bloomberg узнало, сколько ЕС вложит в альянс беспилотников с Украиной
в мире
украина
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
в мире, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Bloomberg узнало, сколько ЕС вложит в альянс беспилотников с Украиной

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ЕС к концу 2025 года получит доступ к порядка четырем миллиардам евро из ранее заявленных шести для финансирования альянса беспилотников с Украиной, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 сентября заявила, что ЕС вложит 6 миллиардов евро в альянс беспилотников с Украиной.
"Около четырех миллиардов евро должно быть доступно к концу года", - говорится в материале.
Уточняется, что выделение этих средств по большей части призвано поддержать Украину.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины и ЕС, пишет Bloomberg
В миреУкраинаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
