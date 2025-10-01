https://ria.ru/20251001/es-2045583103.html
Bloomberg узнало, сколько ЕС вложит в альянс беспилотников с Украиной
Bloomberg узнало, сколько ЕС вложит в альянс беспилотников с Украиной
Bloomberg узнало, сколько ЕС вложит в альянс беспилотников с Украиной
ЕС к концу 2025 года получит доступ к порядка четырем миллиардам евро из ранее заявленных шести для финансирования альянса беспилотников с Украиной, передает...
Bloomberg узнало, сколько ЕС вложит в альянс беспилотников с Украиной
Bloomberg: ЕС к концу года получит 4 млрд евро для альянса БПЛА с Украиной