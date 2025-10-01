Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган передал Трампу предложения по урегулированию конфликта в Газе - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/erdogan-2045635305.html
Эрдоган передал Трампу предложения по урегулированию конфликта в Газе
Эрдоган передал Трампу предложения по урегулированию конфликта в Газе - РИА Новости, 01.10.2025
Эрдоган передал Трампу предложения по урегулированию конфликта в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передал американскому коллеге Дональду Трампу свои предложения по сектору Газа и инициативы по установлению... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T14:47:00+03:00
2025-10-01T14:47:00+03:00
в мире
турция
сша
катар
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044409559_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f60f5d586381882e1d67dedc39f2bcb9.jpg
https://ria.ru/20250929/erdogan-2045242483.html
https://ria.ru/20251001/palestina-2045578244.html
турция
сша
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044409559_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d6f0819eb3d18568edca8da9c20026c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сша, катар, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Турция, США, Катар, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Эрдоган передал Трампу предложения по урегулированию конфликта в Газе

Эрдоган заявил, что передал Трампу свои предложения по сектору Газа

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передал американскому коллеге Дональду Трампу свои предложения по сектору Газа и инициативы по установлению мира в регионе.
Переговоры лидеров состоялись 25 сентября в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Эрдоган рассказал о встрече с Трампом
29 сентября, 20:58
"В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом вопрос о прекращении кровопролития в Газе был первым в повестке дня. Мы выдвинули свои предложения по этому вопросу и указали пути выхода из сложившейся ситуации", - заявил турецкий лидер, выступая на открытии законодательного года в Великом национальном собрании (парламенте).
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. Ранее сообщалось, что Катар, Египет и Турция настоятельно призывают палестинское движение ХАМАС принять план Трампа.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Палестине приветствовали любые усилия по прекращению войны в Газе
10:57
 
В миреТурцияСШАКатарДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала