Дуров раскрыл новые детали истории с Молдавией и французскими силовиками

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, как в 2024 году французские спецслужбы дали понять, что "замолвили словечко" за него следственному судье, ведущему его дело во Франции, после того как Telegram удалил несколько Telegram-каналов в Молдавии, нарушавших, по словам предпринимателя, правила мессенджера.