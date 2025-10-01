https://ria.ru/20251001/durov-2045538970.html
Стоимость биткоина может подняться до миллиона долларов, считает Дуров
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что стоимость биткоина может в будущем подняться до миллиона долларов.
"Я верю, что настанет момент, когда биткоин будет стоить миллион долларов. Просто посмотри на тренды. Правительства печатают деньги, как будто завтра будет конец света. А биткоин никто не печатает. У него предсказуемая инфляция, которая в какой-то момент остановится. Биткоин - это всерьез и надолго, а что касается всех фиатных валют, то это еще предстоит узнать", - заявил Дуров
в интервью
журналисту Лексу Фридману.
По словам предпринимателя, именно благодаря тому, что он в свое время купил биткоины, он "держится на плаву", в то время как Telegram
- "убыточный проект" для Дурова.
Согласно данным торгов, стоимость биткоина за первые три квартала 2025 года выросла более чем на 20%. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.36 мск вторника дешевел на 0,36% за сутки - до 113 475,23 доллара. С начала года цена криптовалюты выросла на 21,3%, с начала третьего квартала - на 5,9%, а с начала месяца - на 4,8%. Цена биткоина обновила исторический максимум в августе.