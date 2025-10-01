Стоимость биткоина может подняться до миллиона долларов, считает Дуров

Согласно данным торгов, стоимость биткоина за первые три квартала 2025 года выросла более чем на 20%. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.36 мск вторника дешевел на 0,36% за сутки - до 113 475,23 доллара. С начала года цена криптовалюты выросла на 21,3%, с начала третьего квартала - на 5,9%, а с начала месяца - на 4,8%. Цена биткоина обновила исторический максимум в августе.