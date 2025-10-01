Рейтинг@Mail.ru
Дуров рассказал, как чуть было не удалил Telegram из App Store в России - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:36 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/durov-2045533988.html
Дуров рассказал, как чуть было не удалил Telegram из App Store в России
Дуров рассказал, как чуть было не удалил Telegram из App Store в России - РИА Новости, 01.10.2025
Дуров рассказал, как чуть было не удалил Telegram из App Store в России
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, как чуть было не удалил приложение мессенджера из магазина приложений App Store в России, поскольку... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T01:36:00+03:00
2025-10-01T01:36:00+03:00
технологии
россия
павел дуров
telegram
apple
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968760439_0:39:1894:1104_1920x0_80_0_0_7fd01f714fd43c6d2429d3ca8513c4c5.jpg
https://ria.ru/20250930/durov-2045525174.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968760439_113:0:1797:1263_1920x0_80_0_0_46e187c68136f39a47b3769e489bb42d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, павел дуров, telegram, apple, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Павел Дуров, Telegram, Apple, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Дуров рассказал, как чуть было не удалил Telegram из App Store в России

Дуров: Telegram мог быть удален из из App Store в России в 2018 году

© AP Photo / Tatan SyuflanaПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Tatan Syuflana
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, как чуть было не удалил приложение мессенджера из магазина приложений App Store в России, поскольку корпорация Apple не разрешала его обновить.
В интервью журналисту Лексу Фридману Дуров заявил, что после начала блокировки Telegram в России в 2018 году Apple не разрешала обновить приложение, требуя сначала прийти к соглашению с российскими властями. Команда Дурова отказалась и также не приняла предложение выпустить обновление Telegram по всему миру, кроме России.
"Я сказал команде: "Знаете что? Если к шести вечера - а вроде была пятница - ничего не изменится и Apple не даст нам выпустить новую версию Telegram, то давайте забудем российский рынок"... Волшебным образом, за 15 минут до того как я собирался удалить Telegram из российского App Store, чтобы двигаться дальше по миру, Apple связались с нами и сказали: "Все в порядке. Ваше обновление одобрено", - рассказал Дуров.
В июле 2017 года Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018 года служба начала блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений - так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжал работать. Летом 2020 года Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отмечало, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Дуров заявил, что несколько лет назад его могли отравить
Вчера, 23:24
 
ТехнологииРоссияПавел ДуровTelegramAppleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала