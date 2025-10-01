Дуров рассказал, как чуть было не удалил Telegram из App Store в России

"Я сказал команде: "Знаете что? Если к шести вечера - а вроде была пятница - ничего не изменится и Apple не даст нам выпустить новую версию Telegram, то давайте забудем российский рынок"... Волшебным образом, за 15 минут до того как я собирался удалить Telegram из российского App Store, чтобы двигаться дальше по миру, Apple связались с нами и сказали: "Все в порядке. Ваше обновление одобрено", - рассказал Дуров.