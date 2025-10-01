Дуров рассказал, как чуть было не удалил Telegram из App Store в России

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, как чуть было не удалил приложение мессенджера из магазина приложений App Store в России, поскольку корпорация Apple не разрешала его обновить.
В интервью журналисту Лексу Фридману Дуров заявил, что после начала блокировки Telegram в России в 2018 году Apple не разрешала обновить приложение, требуя сначала прийти к соглашению с российскими властями. Команда Дурова отказалась и также не приняла предложение выпустить обновление Telegram по всему миру, кроме России.
"Я сказал команде: "Знаете что? Если к шести вечера - а вроде была пятница - ничего не изменится и Apple не даст нам выпустить новую версию Telegram, то давайте забудем российский рынок"... Волшебным образом, за 15 минут до того как я собирался удалить Telegram из российского App Store, чтобы двигаться дальше по миру, Apple связались с нами и сказали: "Все в порядке. Ваше обновление одобрено", - рассказал Дуров.
В июле 2017 года Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018 года служба начала блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений - так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжал работать. Летом 2020 года Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отмечало, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".