Рейтинг@Mail.ru
Над Шебекинским округом перехватили более 60 дронов за сутки - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/drony-2045593752.html
Над Шебекинским округом перехватили более 60 дронов за сутки
Над Шебекинским округом перехватили более 60 дронов за сутки - РИА Новости, 01.10.2025
Над Шебекинским округом перехватили более 60 дронов за сутки
Более 60 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Шебекинского округа за сутки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:08:00+03:00
2025-10-01T12:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
шебекино
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20251001/poterya-2045577690.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
украина
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Шебекино, Вячеслав Гладков
Над Шебекинским округом перехватили более 60 дронов за сутки

ВСУ за сутки выпустили 112 беспилотников в сторону Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Более 60 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Шебекинского округа за сутки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 32 населенных пункта в 11 районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 19 снарядов и зафиксированы атаки 112 дронами, из них 83 были сбиты и подавлены. Один мирный житель пострадал при детонации взрывного устройства. За этот период повреждены 9 частных домов, объект инфраструктуры, фермерское хозяйство и 4 транспортных средства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Свернут программу": в США сообщили плохие новости Зеленскому
10:54
"В Краснояружском районе … выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 13 беспилотников, 3 из которых сбиты... В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Большетроицкое, Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка подверглись атакам 69 дронов, 66 из которых сбиты и подавлены", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский район атакован двумя беспилотниками, в Борисовском районе село Берёзовка атаковано тремя БПЛА. По данным главы области, в Валуйском округе город Валуйки и три хутора подверглись атакам шести беспилотников, в Волоконовском районе два населенных пункта атакованы тремя дронами. В Грайворонском муниципальном округе выпущено 15 боеприпасов и совершены атаки девяти беспилотников, мужчина получил множественные ранения, наступив на взрывное устройство, уточнил губернатор.
"Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Последствий нет. Над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Без последствий... Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет. Над Ракитянским районом сбит беспилотник самолётного типа", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаШебекиноВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала