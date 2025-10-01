Над Шебекинским округом перехватили более 60 дронов за сутки

БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Более 60 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Шебекинского округа за сутки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 32 населенных пункта в 11 районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 19 снарядов и зафиксированы атаки 112 дронами, из них 83 были сбиты и подавлены. Один мирный житель пострадал при детонации взрывного устройства. За этот период повреждены 9 частных домов, объект инфраструктуры, фермерское хозяйство и 4 транспортных средства.
"В Краснояружском районе … выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 13 беспилотников, 3 из которых сбиты... В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Большетроицкое, Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка подверглись атакам 69 дронов, 66 из которых сбиты и подавлены", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский район атакован двумя беспилотниками, в Борисовском районе село Берёзовка атаковано тремя БПЛА. По данным главы области, в Валуйском округе город Валуйки и три хутора подверглись атакам шести беспилотников, в Волоконовском районе два населенных пункта атакованы тремя дронами. В Грайворонском муниципальном округе выпущено 15 боеприпасов и совершены атаки девяти беспилотников, мужчина получил множественные ранения, наступив на взрывное устройство, уточнил губернатор.
"Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Последствий нет. Над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Без последствий... Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет. Над Ракитянским районом сбит беспилотник самолётного типа", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
